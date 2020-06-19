В 93% субъектах РФ к системе маркировки лекарств подключены более 70% аптек

В связи с тем, что с 1 июля маркировка станет обязательной для всех лекарств, Минздрав России обращает внимание на необходимость регистрации в ГИС МДЛП, при этом аптеки могут настроить работу с маркировкой за три дня, в ускоренном режиме — за день.

Согласно данным на 11 июня, в системе мониторинга движения лекарственных препаратов было зарегистрировано 100% аптечных организаций из Чукотского автономного округа, Камчатского края, Республики Татарстан, Ульяновской области, Новгородской области, Ненецкого автономного округа. Также большой охват регистраций в системе маркировки наблюдается у аптечных организаций из Забайкальского края (99%), Сахалинской области (97%), Республики Удмуртия (99%), Республики Марий Эл (97%), Республики Тыва (98%), Брянской области (96%), Севастополя (97%) и Астраханской области (97%).

У Приволжского федерального округа в системе ГИС МДЛП зарегистрированы 88% аптечных организаций, в Южном федеральном округе – 87%. Охват более 90%, помимо вышеназванных регионов, — у Ростовской области, Республики Калмыкия, Волгоградской области, Кировской области, Оренбургской области, Республики Мордовия.

Директор департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России Дмитрий Селиванов:

МЫ БЛАГОДАРНЫ РЕГИОНАМ, ОРГАНИЗОВАВШИМ ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАМПАНИИ, И РОСЗДРАВНАДЗОРУ, ПРИ СОДЕЙСТВИИ КОТОРОГО ПО ВСЕЙ СТРАНЕ СОЗДАНЫ ЦЕНТРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО МАРКИРОВКЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ. В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ УЧАСТНИКИ НА РЫНКЕ, КАКИЕ-ТО ЮРЛИЦА РЕОРГАНИЗУЮТСЯ, ОБЪЕДИНЯЮТСЯ, ДАННЫЕ О РЕГИСТРАЦИИ В СИСТЕМЕ МОГУТ ВАРЬИРОВАТЬСЯ. 93% СУБЪЕКТОВ РФ ОБЕСПЕЧИЛИ ПОДКЛЮЧЕНИЕ БОЛЕЕ 70% СВОИХ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

gmpnews