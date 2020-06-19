Разрабатывается новая терапия на основе моноклонального антитела для лечения COVID-19

Компании AbbVie и Harbour BioMed (HBM), Утрехтский университет (UU) и Медицинский центр «Эразм» (EMC) объявили о сотрудничестве с целью разработки совместными усилиями новой терапии на основе моноклонального антитела для профилактики и лечения COVID-19, пандемического респираторного заболевания, вызываемого вирусом SARS-CoV-2.

Основное внимание партнерства будет сосредоточено на разработке нейтрализующего, полностью человеческого антитела 47D11, об открытии которого члены партнерства недавно заявили в статье, опубликованной в журнале Nature Communications. Это антитело прицельно воздействует на консервативный домен шиповидного белка SARS-CoV-2.

По условиям сотрудничества AbbVie окажет поддержку UU, EMC и HBM в проведении доклинических исследований и одновременно будет заниматься подготовкой следующих фаз доклинических и клинических исследований. AbbVie имеет возможность получить от трех вышеупомянутых участников исследований эксклюзивную лицензию на антитело для клинической разработки и дальнейшего ее распространения во всем мире.

Том Хадсон, старший вице-президент AbbVie по научно-исследовательской работе, прокомментировал подписание соглашения:

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА COVID-19 ОСТАЮТСЯ НАСУЩНОЙ ПРОБЛЕМОЙ В ГЛОБАЛЬНОМ МАСШТАБЕ. АНТИТЕЛО, ОТКРЫТОЕ UU, EMC И HARBOUR BIOMED, ЧРЕЗВЫЧАЙНО ПЕРСПЕКТИВНО БЛАГОДАРЯ МЕХАНИЗМУ ЕГО ДЕЙСТВИЯ НА ВИРУС И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ПОЛНОСТЬЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЕЛКА. МЫ НАДЕЕМСЯ, ЧТО НАШЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С ЭТОЙ ВЫДАЮЩЕЙСЯ ГРУППОЙ БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ СКОРЕЙШЕМУ ПРОВЕДЕНИЮ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ С ДАННЫМ АНТИТЕЛОМ.

Доктор Цзинсун Ван, основатель и глава компании HBM, сказал:

ABBVIE — ГЛОБАЛЬНЫЙ ЛИДЕР В РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННЫХ АНТИВИРУСНЫХ МЕТОДОВ ТЕРАПИИ. НАСТОЯЩЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ СКОРЕЙШЕМУ ПРОВЕДЕНИЮ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДАННОГО АНТИТЕЛА И ПОЗВОЛИТ ВСЕМ НАМ ВНЕСТИ СВОЙ ВКЛАД В РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПАНДЕМИИ.

Беренд-Ян Бош, доктор медицинских наук, доцент, ведущий научный сотрудник UU, отметил:

ПАНДЕМИЯ SARS-COV-2 ВЫСВЕТИЛА ВАЖНОСТЬ ЧЕТКОГО ПОНИМАНИЯ БИОЛОГИИ КОРОНАВИРУСА. СОТРУДНИЧЕСТВО С ABBVIE ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НАМ ПРЕВОСХОДНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕВЕСТИ НАШУ РАЗРАБОТКУ НА СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП КЛИНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЧТО МОЖЕТ СУЩЕСТВЕННО ПОВЫСИТЬ ПОТЕНЦИАЛ УСПЕШНОЙ БОРЬБЫ С ЭТИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ.

По словам вице-президента по науке компании HarbourBioMed- эксперта в области цитобиологии и профессора EMC (Роттердам) Франка Гросвельда, «данное сотрудничество является подтверждением правильности того подхода, который был взят на вооружение при открытии полностью человеческого антитела, и которого мы придерживаемся в ходе его дальнейшей разработки. Совместная работа предоставляет нам возможность в самом скором времени начать клинические исследования».

Сообщение об открытии антитела было опубликовано онлайн 4 мая на веб-странице журнала Nature Communications. Это антитело нацелено на консервативный домен шиповидного белка вируса. Согласно проведенным исследованиям в клеточной культуре, антитело блокирует инфицирование как коронавирусом SARS-CoV-2, так и коронавирусом SARS-CoV. Это антитело является полностью человеческим, что облегчает его разработку и должно минимизировать иммуно-ассоциированные побочные эффекты.

gmpnews