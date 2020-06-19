С января по май бюджетный рынок лекарств вырос на 48%

В первые четыре месяца 2020 года объем бюджетного сегмента рынка лекарств в России увеличился на 48% до 200,8 млрд рублей. Основным драйвером роста, как и в прошлом году, остаются закупки онкологических препаратов. Такие данные представила компания AlphaRM 17 июня на онлайн-конференции «Фармацевтический рынок России: из 2020 в 2030».

Государственный сегмент внес основной вклад в динамику всего рынка лекарств за рассматриваемый период. Для сравнения – коммерческий рынок вырос только на 12% в денежном выражении до 375 млрд рублей.

ДИНАМИКА ОБЪЯСНЯЕТСЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «БОРЬБА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ», НА КОТОРЫЙ ВЫДЕЛЯЮТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА. ЭТИ СРЕДСТВА БЫЛИ ПОЛУЧЕНЫ МЕДИЦИНСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В 2019 ГОДУ. В 2020 ГОДУ ПРОГРАММА НЕ ПРОСТО ПРОДОЛЖАЕТСЯ, НО И БЫЛА ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРЕНА. ФИНАНСИРОВАНИЕ В РАМКАХ ЭТОЙ ПРОГРАММЫ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ», — ПОЯСНИЛА ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ALPHARM АННА ЕРМОЛАЕВА.

При расчетах параметров бюджетного рынка ЛС аналитики учитывали клинический сегмент, льготно-лекарственное обеспечение (ЛЛО) и целевой сегмент. Более 54% всего бюджетного сегмента пришлось на ЛЛО. Клинический сегмент (амбулаторно-поликлинические учреждения, больницы, охрана матери и ребенка) составил около 31% поставок– в денежном выражении этот показатель достиг 61,8 млрд рублей, на 57% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Наконец, целевой сегмент (федеральные и региональные целевые программы) увеличился на 198% почти до 30 млрд рублей.

В топ-5 лидеров государственного сегмента вошли компании «Фармстандарт» (8,4% рынка), «Биокад» (5,1%), Sanofi (5%), Novartis (4,9%), SG Biotech (4,7%). Лидером среди препаратов стал Ревлимид, однако он показал отрицательную динамику продаж по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (-21%). Максимальный прирост (+2472%) продемонстрировал Дарзалекс компании «Джонсон&Джонсон».

gmpnews