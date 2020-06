Акции азиатских фармкомпаний, производящих дексаметазон, уже растут в цене С января по май бюджетный рынок лекарств вырос на 48% » FDA предупреждает о гомеопатических препаратах, в составе которых стрихнин и ртуть Администрация США по продуктам питания и лекарственным средствам (FDA) направила четырём компаниям официальные письма с предупреждением о продаже незарегистрированных инъекционных лекарственных препаратов, помеченных как гомеопатические, которые могут представлять серьезную опасность для здоровья пациентов, а также нарушать федеральный закон Соединенных Штатов. FDA выражает обеспокоенность в отношении данных препаратов, поскольку они являются инъекционными и вводятся непосредственно в организм (кровоток), обходя естественные защитные механизмы организма против разного рода токсинов, которые могут вызывать серьезные и угрожающие жизни последствия. Кроме того, незарегистрированные лекарства, как утверждается, «излечивают» или «предотвращают» серьезные заболевания, а соответственно могут заставить потребителя отложить или прекратить настоящее лечение. FDA предупреждает, что никакие продаваемые в настоящее время лекарственные средства, помеченные как гомеопатические, не были одобрены ведомством для использования, а значит FDA не может гарантировать их качество, эффективность и безопасность. Продукты, помеченные как гомеопатические, могут быть изготовлены из широкого спектра ингредиентов, полученных из растений, животных, минералов, химикатов, они также могут включать яды или токсины. Эти препараты часто продаются как натуральная, безопасная и эффективная альтернатива утвержденным рецептурным и безрецептурным препаратам. Ведомство обращает внимание, что сам термин «лекарство» (как это написано на упаковках перечисленной продукции) сразу же включает в себя статьи официальной Гомеопатической Фармакопеи США (HPUS), или любое дополнение к ней. На гомеопатические лекарственные препараты распространяются те же нормативные требования, что и на другие лекарственные средства; ничто в законодательстве не освобождает гомеопатические препараты от каких-либо требований, связанных с фальсификацией, неправильной маркировкой или регистрацией. И так, FDA направила предупреждающие письма для: Hervert Pharmaceuticals, LLC — в письме перечислены продукты: Arnica, Calmvalera comp., Gelsemium comp., Hepar comp., и Lymphaden comp. В состав этих продуктов входят токсичные ингредиенты, такие как стрихнин (высокотоксичный, хорошо изученный яд) и свинец. MediNatura, Inc. — регулятор указывает на продукты: Zeel Injection Solution, Traumeel Injection Solution, Engystol Injection Solution, Neuralgo Rheum Injection Solution, Lymphomyosot X Injection Solution, и Spascupreel Injection Solution. Здесь в составе значится ртуть. 8046255 Canada, Inc. (деятельность осуществляет компания Viatrexx) — FDA указывает на существенные нарушения правил GMP и поскольку методы, средства, обработка, упаковка, хранение не соответствуют стандарту надлежащей производственной практики, то и «лекарства» являются фальсифицированными. В письме перечислены: Articula, Mesenchyme, Connectissue, MuSkel-Neural, Ouch, Ithurts, Adipose, Systemic Detox, Hair, Neuro 3, Infla, Collagen, Prolo, Lymph 1, GI, Neuro, Arthros, Male+, Immunexx, Relief+, Intra-Cell, Facial, и ANS/CNS. Здесь также в составе указан стрихнин. World Health Advanced Technologies, Ltd. — продукты: Enercel AM, Enercel Forte, Enercel Max, Enercel Mist-Nasal, Enercel Mist Nebulizer, Enercel PM, Vanicel, Enercel Plus и Enercel Plus IM. Утверждается, что эти продукты «лечат» туберкулез, гепатит, рак легкого. Сообщается, что иностранные производители Hervert Pharmaceuticals, MediNatura New Mexico и Viatrexx были размещены в системе предупреждений об импорте для недопущения их препаратов в США. gmpnews