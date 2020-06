Акции азиатских фармкомпаний, производящих дексаметазон, уже растут в цене

Акции азиатских производителей дженериков, которые выпускают противовоспалительный стероид дексаметазон, подскочили в цене. Это произошло сразу после того, как было показано, что препарат помогает снизить смертность у пациентов с тяжелой формой COVID-19.

Так акции японского производителя дженериков Nichi-Iko Pharmaceutical Co выросли на 5%, такой же рост виден и у индийской Wockhardt Ltd (на 5%). Пакистанские компании Searle Company Ltd и ICI Pakistan добавили 7,2% и 6%, соответственно.

Напомним, что британские ученые заявили о том, что дексаметазон, используемый, в том числе, при артрите, снижает смертность наиболее тяжело больных пациентов примерно на треть, что делает его первым лекарством, способным спасти жизнь людей, страдающих COVID-19.

Председатель Wockhardt Хабил Хоракивала (Habil Khorakiwala) уже сказал в интервью, что у компании «потрясающая» способность производить дексаметазон.

МЫ ЕЩЕ БОЛЬШЕ УВЕЛИЧИМ НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ, ЕСЛИ БОЛЬНИЦЫ НАЧНУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТО В ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ КИСЛОРОД ИЛИ НАХОДЯЩИХСЯ НА АППАРАТЕ ИВЛ.

Глава Wockhardt добавил, что в Индии стоимость дексаметазона может составлять менее 10 рупий (примерно 13 центов, или 9 рублей).

Министр здравоохранения Пакистана Зафар Мирза (Zafar Mirza) написал в своем Твиттере, что дексаметазон «старое и дешевое» лекарство, и в Пакистане несколько производителей.

Представитель Nichi-Iko сказал, что он знает о британских исследованиях и готов поставлять больше, но пока еще не увидел резкого увеличения спроса.

Дексаметазон уже включен в список дефицитных препаратов в США, но несколько поставщиков, в том числе один из крупнейших в Германии — Fresenius SE говорит, что у них есть запасы лекарства.

Фото с сайта blogru.coinkeeper.me

gmpnews