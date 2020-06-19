На модернизацию завода «Фармстандарт-Лексредства» направят порядка одного млрд рублей

«Фармстандарт» планирует направить на обновление производства в Курске порядка одного миллиарда рублей. Модернизация позволит создать на предприятии дополнительные рабочие места, повысить производительность, а также расширить линейку выпускаемой продукции, — об этом говорили в рамках встречи губернатора Курской области с руководством АО «Фармстандарт» 17 июня.

На данный момент производственная мощность завода составляет 600 млн упаковок в год. На предприятии оборудованы 26 линий, где выпускается 158 наименований продукции, в которые входят 135 наименований готовых лекарственных средств, девять наименований биологически активных добавок (БАД), десять наименований активных фармацевтических субстанций (АФС) и четыре медицинских изделия.

По словам губернатора региона Романа Старовойта,

КОМПАНИЯ «ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА» ВНОСИТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА. НА СЕГОДНЯ ОНА ЗАНИМАЕТ ТРЕТЬЕ МЕСТО В РЕГИОНЕ ПО ОБЪЁМАМ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ. МЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ. ПОЭТОМУ ПОСЛЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБОСНОВАНИЙ РАССМОТРИМ ВОПРОС ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ РЕЖИМА НАИБОЛЬШЕГО БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ.

Совокупные производственные мощности компании позволяют выпускать более 1,7 млрд упаковок лекарственных средств в год. Выпуск фармацевтической продукции обеспечивают 5 современных заводов в Курске, Уфе, Томске, Владимирской и Московской областях.

Также на встрече обсудили вопрос дооснащения лаборатории курского онкологического диспансера, где планируется создать государственную Единую централизованную службу забора и обработки анализов на территории Курской области. Исполнительный директор «Фармстандарта» Виктор Харитонин выразил готовность поделиться опытом по централизации лабораторий.

МЫ СЕЙЧАС ДЕЛАЕМ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ СЛУЖБ ПРИМЕРНО В ДЕСЯТИ СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ЭТУ РАБОТУ ПРОВОДИМ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА. У КУРСКОЙ ОБЛАСТИ СВОЯ СИТУАЦИЯ — НА БАЗЕ ОНКОЦЕНТРА УЖЕ ЕСТЬ ХОРОШАЯ ЛАБОРАТОРИЯ, КОТОРУЮ НУЖНО ДООСНАСТИТЬ. МЫ В ЭТОЙ ЧАСТИ ГОТОВЫ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ ОПЫТОМ.

gmpnews