Тару для настойки валерианы ограничат объемом в 25 миллилитров

Настойку боярышника и валерианы можно будет разливать в тару объемом не более 25 мл, экстракт элеутероккока – до 50 мл, а эликсиры из сборов лекарственных растений – до 100 мл. Соответствующий проект приказа представлен для общественного обсуждения.

Минздрав России разработал проект приказа «Об утверждении перечня лекарственных препаратов для медицинского применения, в отношении которых устанавливаются требования к объему тары, упаковке и комплектности». Это сделано в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины», говорится в пояснительной записке к документу. 19 июня проект размещен для общественного обсуждения на официальном портале правовой информации.

В документе приведено несколько лекарственных форм: настойки, капли для приема внутрь, растворы, экстракты, бальзамы и эликсиры из растительного сырья. Далее указано, какие из них могут производиться, продаваться и передаваться изготовителями в таре объемом не более 25 мл, какие – не более 50 мл, а какие – до 100 мл. Так, настойка боярышника вошла в первую категорию, экстракт родиолы розовой – во вторую, а все эликсиры – в третью.

Аналогичные предложения звучат, как минимум, с 2015 года. Предполагается, что это поможет снизить масштабы потребления спиртовых лекарственных настоек населением не по медицинским показаниям.

Обсуждение проекта приказа завершится 3 июля.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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