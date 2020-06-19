Американские эксперты опасаются неоправданно быстрого внедрения вакцины против коронавируса

Президент США Дональд Трамп призывает представителей здравоохранения поторопиться с вакциной против COVID-19. Ученые опасаются, что регуляторы могут попасть под давление и осенью ускоренно одобрить вакцину, у которой не подтверждена эффективность и безопасность.

Некоторые ученые, в том числе приближенные к Белому дому, обеспокоены тем, что на американских регуляторов может быть оказано давление и впоследствии будет одобрена вакцина против коронавируса, у которой еще должным образом не доказана безопасность и эффективность. Об этом пишет The Washington Post.

В ходе одной из майских встреч президент Трамп убеждал министра здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара ускорить и без того беспрецедентно быстрый процесс внедрения вакцины, рассказали высокопоставленные представители Белого дома, знакомые с подробностями встречи. Президент преследует цель получить вакцину раньше конца года и продемонстрировать, что конец пандемии уже близок, говорят эти представители.

Ряд экспертов даже опасается, что возможен сценарий, когда экстренное разрешение на применение вакцины будет выдано как раз перед президентскими выборами 3 ноября. При этом будет неважно, оправдано такое решение результатами исследования или нет.

Если вакцина от COVID-19 станет доступна в США уже осенью, то это, скорее всего, будет реализовано в форме экстренного разрешения на применение от FDA, которое требует меньшего уровня доказательности, чем одобрение. Такое разрешение позволит вакцинировать определенные группы высокого риска. По словам двух высокопоставленных представителей администрации, приоритет в получении препарата, скорее всего, будет у пожилых, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников.

После подачи первой заявки на одобрение вакцины против коронавируса люди начнут беспокоиться о том, пытается ли FDA таким образом ответить политическим запросам, говорит Ашиш Джа, директор Гарвардского института глобального здоровья. Он считает, что FDA потеряло значительную часть доверия за последние месяцы.

Эксперты также критикуют выдачу в марте экстренного разрешения на применение гидроксихлорохина и хлорохина при COVID-19, которое президент активно продвигал, несмотря на недостаточные доказательства эффективности препаратов. Это разрешение было отозвано всего несколько дней назад, после того как FDA заключило, что риски превышают пользу такого лечения. Агентство получило более 400 сообщений о нежелательных реакциях после применения этих противомалярийных средств, в числе которых 109 эпизодов серьезных осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы.

Между тем глава FDA Стивен Хан отверг утверждение о том, что Белый дом повлиял на выдачу экстренного разрешения на использование противомалярийных средств при коронавирусной инфекции. По его словам, политическое давление ни при каких обстоятельствах не может повлиять на принятие решений агентством.

Анастасия Теслина

pharmvestnik