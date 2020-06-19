В России состоится прямая линия по маркировке товаров

В преддверии старта с 1 июля обязательной маркировки лекарств, обуви и табака, оператор национальной системы маркировки Центр развития перспективных технологий проведет 25 июня Всероссийскую прямую линию о маркировке.

Представители органов государственной власти, ключевые эксперты ЦРПТ, компании-производители и дистрибьюторы, а также разработчики популярных технологических решений ответят на вопросы о маркировке.

Участники расскажут, как малому бизнесу подключиться к системе и сколько это стоит, нужно ли маркировать обувь, которая изготавливается под заказ, зачем нужен Национальный каталог, как аптекам и медицинским организациям осуществлять приемку и перемещение лекарств.

Участие в прямой линии бесплатное. Чтобы задать вопрос, зарегистрируйтесь по ссылке.

Также можно прислать видеовопрос длительностью не более 1,5 мин на электронную почту pr@crpt.ru, и организаторы выведут его в эфир. Пожалуйста, постарайтесь уложиться в 1,5 минуты и обязательно представьтесь.

Источник: ЦРПТ

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