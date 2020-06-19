Директором по коммерческой эффективности STADA стал выходец из AstraZeneca

Компания STADA сообщила о назначении Дмитрия Белоусова директором по коммерческой эффективности в регионе «Россия и СНГ».

Дмитрий Белоусов присоединился к команде STADA в регионе «Россия и СНГ» в качестве директора по коммерческой эффективности. В зону его ответственности будет входить управление процессами совершенствования бизнес-эффективности, сообщает пресс-служба STADA.

На фармацевтическом рынке Белоусов работает более 17 лет, в STADA пришел из AstraZeneca, где в составе команды директоров в регионе «Россия и Евразия» отвечал за развитие коммерческой эффективности, включая аналитику продаж, эффективность отделов продаж, развитие компетенций, программы поддержки пациентов, информационных технологий и цифровых решений. До перехода в AstraZeneca он более 14 лет работал в Abbott (включая период интеграции с Solvay) на различных позициях в направлениях: продажи, обучение и развитие персонала, повышение эффективности отделов продаж.

Елена Григорьева

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