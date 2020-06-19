Апелляционный суд отверг требование Минздрава США указывать цены на лекарства в телерекламе

Требование к фармкомпаниям указывать цены на лекарства в телерекламе было заблокировано после решения апелляционного суда США. Администрация Президента Дональда Трампа будет искать другие пути, чтобы снова внедрить данное правило, считают эксперты.

Решением апелляционного суда США было заблокировано осуществление правила Министерства здравоохранения и социальных служб (HHS), которое требует от фармацевтических компаний указывать в телевизионной рекламе цены на рецептурные лекарства или биопрепараты. Об этом сообщает портал Healio.

Решение вынесено 16 июня федеральным судьей округа Колумбия Патрисией Миллетт (Patricia Millett). Миллет пояснила, что HHS действовало неразумно, полагая, что данное правило может быть привязано к программам Medicare и Medicaid.

Директор центра инноваций при Калифорнийском университете Робин Фельдман отмечает, что судья не оперировала предыдущим иском компаний Merck, Eli Lilly и Amgen совместно с Национальной ассоциацией рекламодателей США, где они заявляли о противоречии требования HHS и свободы слова (впоследствии это было опротестовано администрацией Трампа). Отменить правило на этом основании было бы сложнее, считает она. При этом администрация Трампа, вероятно, не будет обжаловать решение суда, а правило внедрит через другое агентство.

«Более вероятные варианты – доработать законодательство и потребовать раскрытия информации о ценах, используя полномочия FDA или HHS, либо издать распоряжение, также требующее раскрытия информации о ценах», – говорит директор ресурса FDAReview.org при Independent Institute Реймонд Марч. Последнее было бы наиболее быстрым и предпочтительным вариантом в свете скорых президентских выборов, считает он.

Американская медицинская ассоциация (AMA), Американская академия семейных врачей (AAFP) и Американская коллегия врачей (ACP) ранее высказали мнение, что такое правило – шаг в правильном направлении для снижения цен на лекарственные препараты.

Анастасия Теслина

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