«Эвалар» втрое увеличил продажи через онлайн-сервисы

За первые 5 месяцев 2020 года «Эвалар» значимо нарастил объемы продаж в e-commerce. Доля онлайн-продаж в общем обороте фармпроизводителя превысила 10%.

В компании связывают такую картину не только с очевидным ростом аудитории онлайн-каналов из-за объявленного режима самоизоляции, но также с заведением нового ассортимента «Эвалар» на топовые е-comm площадки и онлайн-сервисы и развитием собственного маркетплейса.

«По итогам 5 месяцев 2020 года рост продаж через канал e-comm, включая внеаптечные сервисы, у нас составил +205%, – подчеркнула председатель совета директоров ЗАО «Эвалар» Наталия Прокопьева. – В условиях пандемии люди стали активнее заказывать категорию БАД именно онлайн. Значимым событием для нас также стало заключение прямого контракта с Wildberries и заведение широкого ассортимента на данную площадку. Преимущества онлайн-сервисов заключается в их готовности представлять новый ассортимент, что обеспечивает рост и быстрый доступ клиента к новинке. «Эвалар» также продолжает активно развивать собственный е-commerce канал – маркетплейс товаров для здоровья и красоты «Фитомаркет».

Аналитики компании отмечают, что структура спроса в этот период во многом определялась влиянием пандемии, связанным с самоизоляцией, малоподвижным образом жизни и потребностью справиться со стрессом. Так, драйверами продаж в категории БАД в указанный период стали препараты для укрепления иммунитета, средства для нормализации функций ЖКТ и препараты для контроля и коррекции веса, а также успокаивающие средства разных форм выпуска.

Источник: «Эвалар»

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