ФАС выиграла в суде очередное дело о лекарственном картеле

Арбитражный суд Москвы поставил точку в споре антимонопольного органа с дистрибьютором, который длился почти два года. Он подтвердил законность привлечения ООО «Мега Фарма» к административной ответственности за сговор на торгах по поставке лекарственных средств и назначение штрафа в размере 49,5 млн руб.

Компания «Мега Фарма» не смогла обжаловать решение ФАС России о привлечении ее к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. Арбитражный суд Москвы не нашел оснований для его отмены. Об этом говорится в судебном решении, резолютивная часть которого опубликована в системе «Мой арбитр» 17 июня.

Ингушское УФАС возбудило дело в отношении ЗАО «Фирма Евросервис» и ООО «Мега фарма» по признакам устного картельного сговора, сообщал «ФВ» в августе 2018 года. Компании согласованно участвовали в торгах и лишь имитировали конкурентную борьбу за право заключения госконтракта, пришли к выводу в антимонопольном органе. Такая слаженность позволяла фирмам выигрывать аукцион с минимальным снижением начальной цены контракта. Общий доход, извлеченный в результате такой кооперации, составил свыше 800 млн руб.

В феврале 2019 года ФАС России признала ЗАО «Фирма Евросервис» и ООО «Мега Фарма» участниками картеля. Это решение подтвердили суды всех инстанций.

Поначалу компании возражали против таких обвинений, указывая на то, что входят в одну группу лиц в соответствии с требованиями пункта 1 ч.1 ст.9 ФЗ № 135 «О защите конкуренции» и не являются конкурентами. Однако затем их позиция поменялась, и в июне 2020 года ЗАО «Фирма «Евросервис» заключила с ФАС мировое соглашение. ООО «Мега Фарма» продолжало отстаивать свою правоту в суде, однако безуспешно.

«Решение Арбитражного суда Москвы в очередной раз подтвердило правомерность действий Федеральной антимонопольной службы, а оборотный штраф за участие в картеле должен послужить эффективной превентивной мерой для потенциальных правонарушителей», – приводит слова начальника Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрея Тенишева пресс-служба ведомства.

Екатерина Погонцева

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