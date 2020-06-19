ФАС отказала в повышении цены применяемого при COVID-19 препарата ФМБА

ФАС отказала в согласовании предельной отпускной цены на «Мефлохин» (МНН мефлохин). Производитель подал заявлении о повышении цены с 616,66 руб. за упаковку до 1097,98 руб.

Заявление о пересмотре цены ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России подало в рамках Постановления Правительства РФ № 441 от 03.04.2020, которое позволяет производителям повысить стоимость лекарства из перечня ЖНВЛП, используемое во время эпидемий, в случае возникновения его дефектуры. В решении ФАС от 17 июня 2020 года говорится, что для установления заявленной «Фармзащитой» цены требуется дополнительное обоснование.

Почему попросили повысить цену

В апреле правительство выпустило постановление об особенностях обращения лекарств во время чрезвычайных ситуаций (№ 441). Согласно документу, Росздравнадзор и Минпромторг проводят мониторинг лекарств из перечня ЖНВЛП, используемых во время эпидемии. В случае выявления дефектуры или отсутствия в обороте лекарства сообщают об этом в Минздрав, который в свою очередь предлагает производителю пересмотреть цену для ликвидации дефицита. ФАС должна согласовать эту цену.

Минпромторг в письме от 3.06.2020 пояснил, что из-за возросшего мирового спроса на фармацевтические ингредиенты и изменение курсов валют производство лекарственного препарата «Мефлохин», включенного во временные методические рекомендации Минздрава, становится нерентабельным.

По данным ГРЛС, предельная цена «Мефлохина» — 616,66 руб. за упаковку. В заявлении производителя предлагается повысить цену до 1097,8 руб.

Какое количество препарата необходимо

Из текста решения ФАС следует, что Минздрав и «Фармзащита» подали противоречивые сведения об объемах производства и стоимости «Мефлохина». В «Фармзащите» рассказали, что при сохранении текущей цены они готовы выпустить в 2020 году 150 тыс. упаковок, в 2021 – 200 тыс. В письме Минздрава говорится, что по цене 1097,98 руб. планируется произвести 135 тыс. упаковок.

Однако какова потребность в препарате сейчас, ни Минздрав, ни Минпромторг не сообщили. Минздрав лишь констатировал, что в гражданский оборот на территории России в 2020 году поступило более 81 тыс. упаковок лекарства (в 2018 году было 1,5 тыс., в 2019 году – более трех тысяч).

«Не представляется возможным сделать вывод о наличии дефектуры в указанном лекарственном препарате или риске ее возникновения, что может привести к необоснованному росту цен на рассматриваемый лекарственный препарат», – говорится в решении ФАС.

В итоге ФАС отказала в согласовании цены, отметив что необходимо дополнительное обоснование.

По данным AlphaRM, в 2020 году госзакупки мефлохина составили 16,8 тыс. упаковок на сумму 11,45 млн руб. В 2019 году закуплено 2,4 тыс. упаковок на сумму 1,33 млн руб. В аптеках лекарство в текущем году не продавалось, а в прошлом году через этот канал продано 11 упаковок на сумму 7,6 тыс. руб.

Как сообщал «ФВ», ученые и врачи сомневаются в необходимости применения противомалярийных препаратов при лечении COVID-19. ВОЗ 17 июня приняла решение остановить испытание гидроксихлорохина при коронавирусной инфекции, пересмотрев имеющиеся данные. После этого Минздрав сообщил о намерении рассмотреть имеющиеся данные о препарате гидроксихлорохин, который входит в рекомендации по профилактике и лечению коронавирусной инфекции. Пока не известно, попадет ли мефлохин во внимание рабочей группы Минздрава, которая разрабатывает методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19.

Елена Калиновская

pharmvestnik