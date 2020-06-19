Минздрав возобновил применение индийского АРВ-препарата Ритонавир

На основании письма Минпромторга РФ применение ритонавира от индийской «Лок-Бета Фармасьютикалс», приостановленное 18 мая 2020 года, возобновлено 19 июня. На индийский Ритонавир приходится половина запланированных Минздравом на 2020 год поставок этого препарата. На основании письма Минпромторга РФ применение ритонавира от индийской «Лок-Бета Фармасьютикалс», приостановленное 18 мая 2020 года, возобновлено 19 июня. На индийский Ритонавир приходится половина запланированных Минздравом на 2020 год поставок этого препарата.

Контракт с Минздравом на поставку ритонавира в 2020 году заключил «Примафарм», его сумма составила 799 млн рублей. Согласно контракту, половина поставок приходилась на Ретвисет от «Фармасинтеза», половина – на Ритонавир от «Лок-Бета Фармасьютикалс». Контракт действует до конца 2020 года.

Приостановка применения Ритонавира привела к тому, что даже бывший в наличии Ритонавир не мог выдаваться пациентам. В Иркутской и Новосибирской областях пациенты вынуждены были принимать неполные схемы лечения и пытаться купить аналог препарата за свой счет, сообщал «Пациентский контроль».

В 2019 году пациенты жаловались на качество Ретвисета в капсулах производства «Фармасинтеза»: лекарство невозможно было хранить вне дома, поскольку содержимое капсул таяло при комнатной температуре. Росздравнадзор вводил выборочный контроль препарата и изъял из обращения три серии, а затем – еще 203. «Фармасинтез» обещал доработать технологию производства.