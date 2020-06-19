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Минздрав возобновил применение индийского АРВ-препарата Ритонавир

На основании письма Минпромторга РФ применение ритонавира от индийской «Лок-Бета Фармасьютикалс», приостановленное 18 мая 2020 года, возобновлено 19 июня. На индийский Ритонавир приходится половина запланированных Минздравом на 2020 год поставок этого препарата.

Контракт с Минздравом на поставку ритонавира в 2020 году заключил «Примафарм», его сумма составила 799 млн рублей. Согласно контракту, половина поставок приходилась на Ретвисет от «Фармасинтеза», половина – на Ритонавир от «Лок-Бета Фармасьютикалс». Контракт действует до конца 2020 года.

Приостановка применения Ритонавира привела к тому, что даже бывший в наличии Ритонавир не мог выдаваться пациентам. В Иркутской и Новосибирской областях пациенты вынуждены были принимать неполные схемы лечения и пытаться купить аналог препарата за свой счет, сообщал «Пациентский контроль».

В 2019 году пациенты жаловались на качество Ретвисета в капсулах производства «Фармасинтеза»: лекарство невозможно было хранить вне дома, поскольку содержимое капсул таяло при комнатной температуре. Росздравнадзор вводил выборочный контроль препарата и изъял из обращения три серии, а затем – еще 203. «Фармасинтез» обещал доработать технологию производства.

Источник: ГРЛС
Фото: rossaprimavera.ru

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Июнь 19, 2020 | Просмотров: 78