Минздрав возобновил применение индийского АРВ-препарата Ритонавир

Контракт с Минздравом на поставку ритонавира в 2020 году заключил «Примафарм», его сумма составила 799 млн рублей. Согласно контракту, половина поставок приходилась на Ретвисет от «Фармасинтеза», половина – на Ритонавир от «Лок-Бета Фармасьютикалс». Контракт действует до конца 2020 года.
Приостановка применения Ритонавира привела к тому, что даже бывший в наличии Ритонавир не мог выдаваться пациентам. В Иркутской и Новосибирской областях пациенты вынуждены были принимать неполные схемы лечения и пытаться купить аналог препарата за свой счет, сообщал «Пациентский контроль».
В 2019 году пациенты жаловались на качество Ретвисета в капсулах производства «Фармасинтеза»: лекарство невозможно было хранить вне дома, поскольку содержимое капсул таяло при комнатной температуре. Росздравнадзор вводил выборочный контроль препарата и изъял из обращения три серии, а затем – еще 203. «Фармасинтез» обещал доработать технологию производства.
Фото: rossaprimavera.ru