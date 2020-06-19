«Р-Фарм» подал на регистрацию свою версию фавипиравира под ТН Коронавир

«Р-Фарм» начал выпуск на заводе в Ростове Великом своей версии противовирусного препарата фавипиравир для лечения COVID-19, препарат подан на регистрацию в Минздрав, сообщил на совещании у президента Владимира Путина гендиректор Ярославского завода готовых лекарственных форм и биотехнологических субстанций группы «Р-Фарм» Владимир Колышкин. Препарат может быть одобрен для лечения легких и среднетяжелых форм коронавирусной инфекции, тогда как присутствующий на рынке фавипиравир от «ХимРара» и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) рекомендован при среднетяжелых и тяжелых формах. «Р-Фарм» начал выпуск на заводе в Ростове Великом своей версии противовирусного препарата фавипиравир для лечения COVID-19, препарат подан на регистрацию в Минздрав, сообщил на совещании у президента Владимира Путина гендиректор Ярославского завода готовых лекарственных форм и биотехнологических субстанций группы «Р-Фарм» Владимир Колышкин. Препарат может быть одобрен для лечения легких и среднетяжелых форм коронавирусной инфекции, тогда как присутствующий на рынке фавипиравир от «ХимРара» и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) рекомендован при среднетяжелых и тяжелых формах.

Препарат будет выпускаться по доступной цене, пообещал Колышкин. Его стоимость в компании не уточняют. В «Р-Фарме» назвали свое лекарство Коронавир. К началу июля 2020 года на рынок должно поступить более 150 тысяч упаковок Коронавира.

Первым фавипиравир от коронавирусной инфекции в конце мая 2020 года зарегистрировало СП «ХимРара» и РФПИ «Кромис». Он поставляется в больницы с 11 июня, больницы закупают его у единственного поставщика по цене 22 тысячи рублей.

Фавипиравир есть во временных рекомендациях Мизндрава по лечению, профилактике и диагностике коронавирусной инфекции. Он применяется при среднетяжелых и тяжелых формах заболевания, указано в протоколах лечения. КИ фавипиравира от «Кромиса» проводились у 330 пациентов со среднетяжелым течением COVID-19 – с пневмонией без дыхательной недостаточности, говорится в рекомендациях. «Р-Фарм» проводила исследование как раз у пациентов с легкой и среднетяжелой формами.

Сейчас при легких формах Минздрав советует принимать гидроксихлорохин, мефлохин или интерферон альфа с умифеновиром (последний известен как противовирусный препарат Арбидол от «Отисифарма»). ВОЗ 17 июня окончательно остановила испытания гидроксихлорохина на эффективность от коронавирусной инфекции. До этого Управление по продуктам и лекарствам США (FDA) отозвало разрешение на экстренное применение препарата у пациентов с COVID-19.

Еще один фавипиравир разработал «Промомед рус» (владеет саранским «Биохимиком»). Компания подала на регистрацию препарат Арепливир с этим МНН 5 июня.

При среднетяжелых формах COVID-19 Минздрав уже рекомендовал принимать другой препарат «Р-Фарма» олокизумаб, зарегистрированный в мае для лечения ревматоидного артрита. Также компания 5 июня подала документы на регистрацию противоопухолевого препарата Супект (радотиниб) – совместной разработки с корейской Il-Yang Pharm. Препарат также исследовался на эффективность от коронавирусной инфекции.