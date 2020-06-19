«Ростех» локализовал производство прикроватных мониторов «Кардиолан» в Санкт-Петербурге

Холдинг «Росэлектроника» (входит в ГК «Ростех») локализовал на своих мощностях в Санкт-Петербурге производство российских прикроватных мониторов критических состояний пациента для палат реанимации и интенсивной терапии под брендом «Кардиолан». Ожидается, что первая партия из 30 медизделий будет поставлена заказчику до конца июля 2020 года. Стоимость одного прибора на розничном рынке составляет около 140 тысяч рублей. Холдинг «Росэлектроника» (входит в ГК «Ростех») локализовал на своих мощностях в Санкт-Петербурге производство российских прикроватных мониторов критических состояний пациента для палат реанимации и интенсивной терапии под брендом «Кардиолан». Ожидается, что первая партия из 30 медизделий будет поставлена заказчику до конца июля 2020 года. Стоимость одного прибора на розничном рынке составляет около 140 тысяч рублей.

Выпуск оборудования организован на санкт-петербургском заводе «Энергия» концерна «Вега» холдинга «Росэлектроника». Производство выполняется по заказу санкт-петербургского разработчика медицинского оборудования для функциональной диагностики и палат интенсивной терапии ООО «Ланамедика», которое является держателем регудостоверения. Как следует из данных Росздравнадзора, документы на монитор критических состояний «Кардиолан» ЛМ-МКС-01 в двух исполнениях ведомство выдало в 2009 году.

Прикроватный монитор отслеживает информацию о состоянии пациента по пяти-шести параметрам в зависимости от комплектации. Все показатели записываются непрерывно и сохраняются в системе до семи суток. При ухудшении состояния прибор сообщает об этом персоналу клиники посредством тревожной сигнализации.

Инициатором проекта выступила рабочая группа межведомственного координационного совета коллегии ВПК РФ по развитию производства медицинских изделий в организациях военно-промышленного комплекса, сообщили в ГК «Ростех».

В январе 2019 года прикроватные мониторы вошли в перечень переоснащения клиник по нацпроекту «Здравоохранение» с совокупным бюджетированием более 290 млрд рублей. При этом Минздрав рекомендовал закупать отечественное медоборудование.

В феврале 2020 года ведомство анонсировало разработку проекта постановления, устанавливающую минимальную долю закупок отечественной продукции от общего годового объема. Предполагается, что таким образом поддержку получат отечественные производители, в том числе предприятия ОПК, выпускающие высокотехнологичную гражданскую продукцию, а заказчики лишатся возможности «использовать характеристики иностранной продукции» при закупках по нацпроектам. Ожидается, что для каждой отрасли будут установлены собственные доли, исходя из состояния российского рынка, однако средний показатель будет находиться на уровне 50%.

Как сообщал тогда глава Департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга РФ Алексей Ученов, в ведомстве рассчитывают, что в ходе реализации нацпроектов будет закуплено не менее половины продукции отечественного производства – на 3,2 трлн рублей из 6,2 трлн, при этом в качестве целевого индикатора для предприятий ОПК установлена цифра в 1,4 трлн рублей.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Ланамедика» принадлежит Юрию Букашко (доля в 66%) и Александру Григорьеву (доля в 34%). В 2018 году компания выручила 22,3 млн рублей, чистая прибыль составила 2,95 млн рублей. В свою очередь, АО «Завод «Энергия» на 100% принадлежит АО «Концерн «Вега» (входит в ГК «Ростех). В 2018 году предприятие выручило 929,2 млн рублей, чистый убыток составил 80,5 млн рублей.