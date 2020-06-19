«Р-Фарм» рассказал Владимиру Путину об итогах работы в период пандемии COVID-19

Компания «Р-Фарм» представила фарминдустрию в видеоконференции Владимира Путина с представителями отраслей экономики, столкнувшимися с пандемией COVID-19, которая состоялась 19 июня. Директор Ярославского завода готовых лекарственных форм и биотехнологических субстанций предприятия Владимир Колышкин рассказал президенту о том, как предприятие перестроило свои производственные процессы для того, чтобы обеспечить необходимыми лекарственными препаратами население России.

«Последние два месяца стали для нашего завода не только самыми напряженными, но и самыми результативными за всю его историю. Как только в марте Россия столкнулась с ростом заболеваемости COVID-19, мы смогли оперативно перейти на трехсменный сменный режим работы и существенно нарастить объемы производства противовирусных препаратов. Наше предприятие стало работать круглосуточно 7 дней в неделю. Временами техника отказывала, но люди — нет. Мы работали в режиме повышенной безопасности, с ежедневной термометрией и профтестированием на COVID-19. Весь персонал, не занятый напрямую в производственном процессе, мы вывели на дистанционную форму работы. Чтобы свести к минимуму риск возникновения очага инфекции, мы попросили сотрудников даже в выходные не контактировать с родственниками и друзьями. А это, надо сказать, настоящий подвиг. Но люди отнеслись ответственно, с пониманием, хотя женам и детям это было объяснить нелегко. Поэтому на предприятии был зафиксирован единственный случай заболевания.

В работе было много сложностей, руку помощи протянул Фонд развития промышленности, на средства которого мы своевременно закупили химическое сырье и реактивы, что позволило быстро нарастить производство препарата Калетра, который первым начал применяться для лечения COVID-19.

Уже 21 мая, и здесь большое спасибо Министерству здравоохранения России, нами был зарегистрирован олокизумаб. Он был разработан при поддержке Внешэкономбанка и является одним из наиболее перспективных для лечения аутоиммунных заболеваний. В апреле мы запустили масштабное исследование олокизумаба при средних и тяжелых формах коронавируса. В этом исследовании приняли участие более 350 пациентов в 17 медицинских центрах России. Результаты использования препарата в борьбе с цитокиновым штормом, главной причиной смертности от COVID, впечатляют. А 3 июня препарат был внесен в методические рекомендации Минздрава для лечения COVID. Поскольку в рамках программы «Фарма 2020» на заводе введен в эксплуатацию цех биотехнологического производства, уже к сегодняшнему дню мы смогли произвести количество препарата, достаточное для лечения 85 тысяч пациентов.

На прошлой неделе РФПИ и «Р-Фарм» объявили о создании совместного предприятия, в рамках которого в Ярославле будет построен еще один новый биотехнологический комплекс для производства моноклональных антител и вакцин. А поскольку в прошлом году мы запустили в Ростове завод «Фармославль», который производит уже химические, а не биотехнологические субстанции, мы сумели обеспечить выпуск в достаточном объеме и, что важно, по доступной цене, более перспективного препарата для лечения больных с легкой и средней формой заболевания — Коронавир. Препарат уже подан на регистрацию в Министерство здравоохранения, и к началу июля более 150 тыс. упаковок Коронавира поступит на рынок. Кстати, тот самый тяжело заболевший сотрудник нашего предприятия вошел в программу клинического исследования Коронавира, и в первый же день температура с 40 градусов упала до нормальной, началось быстрое восстановление оксигенации.

В заключение хотелось бы сказать, что мы в полном объеме обеспечивали в это непростое время лекарствами от COVID-19 больницы, не допустили перебоев с плановым обеспечением. Если случится вторая волна эпидемии, мы с ней точно справимся».

gmpnews