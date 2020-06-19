Первые результаты испытаний вакцины от CureVac ожидаются через два месяца

По сообщению немецкого информационного агентства dpa, первые результаты испытаний вакцины против коронавируса, разрабатываемой компанией CureVac (Германия), ожидаются через два месяца.

Немецкая компания CureVac сделала на этой неделе заявление, что первые значимые результаты могут быть получены в сентябре или октябре, а при благоприятных условиях вакцина может быть утверждена к середине следующего года.

dpa ссылается на ведущего исследователя клинических испытаний Питера Кремснера (Peter Kremsner) из университетской больницы Тюбингена.

ЭТО ПРОИЗОЙДЕТ ДОВОЛЬНО БЫСТРО», — СКАЗАЛ КРЕМСНЕР.

И хотя проверки участников испытаний начались 18 июня, первая вакцинация еще не завершена, добавил он.

В ходе испытаний 144 участника в возрасте от 18 до 60 лет в Германии и Бельгии получат различные дозы вакцины, а еще 24 участника получат плацебо.

Напомним, что буквально на днях правительство Германии заявило о приобретении 23% акций компании CureVac на сумму 300 миллионов евро.

Министр экономики Питер Альтмайер (Peter Altmaier) заявил, что сделка была совершена с целью добиться большей независимости от других стран в плане доступа к вакцине против коронавируса.

gmpnews