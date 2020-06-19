При увеличении спроса на дексаметазон, стоимость субстанций может вырасти на 10-30%

Индийские производители лекарств уже готовятся к росту цен на активные фармацевтические ингредиенты (АФИ), которые необходимы для производства глюкокортикоидного препарата Дексаметазон, показавшего высокую эффективность для лечения госпитализированных пациентов с тяжелой формой заболевания COVID-19, вызванного новым коронавирусом (SARS-CoV-2).

Ключевой проблемой для фармпроизводителей здесь является полная зависимость от китайских поставок фармацевтических субстанций, необходимых для производства недорогих дженериков дексаметазона, используемых для лечения легочных и респираторных заболеваний.

По информации The Economic Times, в Индии объем рынка этого препарата составляет около 500 млн рупий (примерно 6,5 млн долларов). Производством дексаметазона занимаются несколько малых и средних производителей дженериков, правда есть и крупные фармпроизводители, например, Zydus Cadila и Wockhardt.

Хабиль Хоракивала (Habil Khorakiwala), генеральный директор Wockhardt Pharma, так охарактеризовал ситуацию с производством дексаметазона:

МЫ ПРОИЗВОДИМ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭТОГО ПРЕПАРАТА КАК ИНЪЕКЦИОННЫХ ФОРМ, ТАК И ТАБЛЕТИРОВАННЫХ. У НАС БОЛЕЕ ЧЕМ ДОСТАТОЧНЫЕ ПОСТАВКИ, МЫ УВЕЛИЧИМ ПРОИЗВОДСТВО, ЕСЛИ ЭТО ПОТРЕБУЕТСЯ. НА ДАННЫЙ МОМЕНТ У НАС ЕСТЬ ЗАПАС ФАРМСУБСТАНЦИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА.

По мнению генерального директора Symbiotic Pharma Анила Сатвани (Anil Satwani), одного из ведущих производителей стероидных фармсубстанций в мире, цена на импорт АФИ, вероятно, вырастет на 10-30%, но вряд ли стоит ожидать повышения выше этого уровня.

Цена за килограмм АФИ сегодня составляет около 55 000 — 65 000 рупий (720 — 850 долларов).

По словам Сатвани, Symbiotic Pharma, начиная с 17 июня, получает звонки со всего мира с вопросом о возможностях производства препарата.

У НАС СЕГОДНЯ ЕМКОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА 150 ТОНН, И ДЛЯ СРОЧНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА, У НАС ЕСТЬ ЗАПАСЫ.

Именно компания Symbiotic является одним из немногих производителей АФИ, которые сегодня не полностью зависят от поставок ключевых ингредиентов из Китая.

Если говорить о производстве препаратов дексаметазона на территории России, то согласно государственному реестру лекарственных средств, на 19 июня в реестре наблюдается 41 запись с МНН Дексаметазон, при этом имеется достаточное количество именно российских производителей, выпускающих разные формы препарата, включая раствор для инъекций, таблетки и т.д. Однако ситуация с фармсубстанциями весьма печальна, поскольку абсолютно все российские компании, так же как и белорусские, используют в своем производстве импортные ингредиенты, поставляемые в основном из Китая, Франции и других стран. Т.е. здесь мы полностью импортозависимы.

Если вернуться к индийским производителям, то генеральный менеджер Mahima Lifesciences М.П. Гупта (M P Gupta), предприятие занимается выпуском АФИ для стероидных продуктов, заявил, что компания ожидает увеличения затрат на сырье и возможного нарушения поставок, если, конечно, спрос возрастет.

Отмечается, что в Индии, еще до того, как были обнародованы результаты исследования по дексаметазону, врачи использовали для лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19, тоже весьма эффективно, препарат метилпреднизолон (тоже глюкокортикоид). Стоимость этого препарата от 100 до 200 рупий за дневную дозу (1,3 — 2,6 доллара), при этом его стоимость зафиксирована и находится на государственном контроле цен.

Фото: James Yarema, Unsplash.com

gmpnews