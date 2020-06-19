Российские ученые разработали препарат для лечения псориаза с использованием стволовых клеток

Ученые НИИ Фармакологии живых систем НИУ «БелГУ» разработали препарат для лечения псориаза на основе стволовых клеток. Испытания на животных показали высокую эффективность нового лекарственного средства. По информации пресс-службы БелГУ, препарат обладает выраженным противовоспалительным действием и обеспечивает купирование острого псориазиформного кожного воспаления, а по ряду клинических и морфометрических показателей превосходит препараты, используемые сегодня в медицинской практике.

В рамках уже проведенных лабораторных экспериментов была подтверждена положительная динамика уменьшения не только видимых проявлений псориаза, но и характерных гистологических признаков: показателей общей клеточности и толщины дермы, выраженности акантоза, что обусловлено влиянием факторов, продуцируемых мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток человека (ММСК). Новый препарат оказал более быстрое и выраженное действие, чем один из высокоактивных местных глюкокортикоидов – флуоцинолона ацетонид, который входит в клинические рекомендации по лечению псориаза и применялся в группе сравнения.

Руководитель НИИ Фармакологии живых систем д.м.н., профессор Михаил Владимирович Покровский, подчеркнул, что представленные на рынке средства обладают множеством побочных эффектов и после их отмены возможно обострение болезни, а после возобновления лечения эффективность такой терапии снижается.

Эффективность же разработанного препарата заключается в использовании секретома мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток, биологически активных веществ преимущественно белковой природы, которые вырабатывают в культуре стволовые клетки. Благодаря этим факторам обеспечивается противовоспалительный и иммуносупрессивный эффект нового препарата, разработанного в форме крема.

ОСНОВНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ММСК ЯВЛЯЮТСЯ КОСТНЫЙ МОЗГ И ЖИРОВАЯ ТКАНЬ. ЭТИ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ОБЛАДАЮТ ВЫСОКОЙ МИГРАЦИОННОЙ СПОСОБНОСТЬЮ, СЕКРЕТИРУЮТ БОЛЬШОЕ ЧИСЛО БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ МОЛЕКУЛ И ОКАЗЫВАЮТ ДЕЙСТВЕННЫЙ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ. БЛАГОДАРЯ ЭТИМ КЛЮЧЕВЫМ СВОЙСТВАМ, КАК САМИ ММСК, ТАК И СЕКРЕТИРУЕМЫЕ ИМИ БЕЛКИ НАХОДЯТ УСПЕШНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НЕ ТОЛЬКО В РЕГЕНЕРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ, НО И В ЛЕЧЕНИИ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ, АУТОИММУННЫХ, СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ТРАВМ И ЗАБОЛЕВАНИЙ КОСТНО-СУСТАВНОЙ СИСТЕМЫ.

gmpnews