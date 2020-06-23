НМИЦ гематологии совместно с другими гематологическими клиниками при поддержке Энроллми.ру и РакФонда запускает наблюдательное исследование у пациентов с заболеваниями системы крови и COVID-19 в России

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр гематологии» Минздрава России совместно с несколькими региональными гематологическими клиниками начинает наблюдательное исследование CHRONOS19 у пациентов с заболеваниями системы крови и COVID-19 в России. Проект реализуется совместно с Фондом поддержки научных исследований в онкологии (РакФонд) и российской компанией Энроллми.ру, которая предоставила участникам свою технологическую платформу управления клиническими и наблюдательными исследованиями.

В нескольких недавних исследованиях было обнаружено, что наличие онкологических заболеваний ухудшает прогноз у больных новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Пациенты с заболеваниями системы крови могут иметь повышенный риск заражения вирусом SARS-CoV-2 и более тяжелое течение болезни вследствие характера основного заболевания и специфического лечения, которое часто подавляет иммунитет. Тем не менее, информация о течении COVID-19 у больных, страдающих гематологическими заболеваниями, в настоящее время ограничена.

Основная цель исследования – определить особенности течения новой коронавирусной инфекции COVID-19 у пациентов с различными гематологическими заболеваниями. Исследователи надеются, что результаты позволят в ближайшем будущем усовершенствовать методы лечения этой категории пациентов.

Исследование начнется в июне 2020 года, будет включать около 200 пациентов с заболеваниями системы крови, инфицированных вирусом SARS-CoV-2, и продлится около одного года.

Валерий Савченко, директор НМИЦ гематологии: «Это исследование объединит усилия гематологов в нескольких регионах России, направленные на помощь пациентам с заболеваниями системы крови в ходе пандемии. Нам необходимо сегодня научиться понимать особенности новой инфекции у гематологических больных, чтобы в будущем наши пациенты получали наиболее эффективное лечение и тактически мы были готовы к возникновению подобных пандемий.»

Кристина Закурдаева, учредитель РакФонда: «В период пандемии очень важно не только научиться контролировать инфекцию, но и не упустить развитие основного заболевания у гематологических больных. Поэтому огромное значение имеет возможность быстро получить объективные данные о течении заболевания у особо уязвимых групп пациентов, чтобы определить тактику ведения этих больных. Результаты исследования заложат основу для улучшения результатов лечения пациентов с заболеваниями системы крови и коронавирусной инфекцией.»

Михаил Гетьман, основатель и руководитель Энроллми.ру: «Очевидно, что новая коронавирусная инфекция COVID-19 останется с людьми навсегда, поэтому сегодня исследователи всего мира направляют лучшие силы для изучения и анализа заболевания у всех групп пациентов. Результаты исследования очень нужны тем людям, кто мужественно борется с другими тяжелыми недугами. Мы в Энроллми.ру осознаем важность этой работы и рады предоставить для ее выполнения свои технологические решения.»

Дополнительная информация об исследовании на https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04422470. Если Вы хотите присоединиться к исследованию, пожалуйста, свяжитесь с Ольгой Александровной Гаврилиной по адресу электронной почты dr.gavrilina@mail.ru.

ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России – крупнейший научный, клинический и образовательный центр гематологии в Российской Федерации, организация стратегического развития здравоохранения по профилям «гематология», «трансфузиология» и «онкология». Научные и научно-клинические подразделения центра выполняют исследования мирового и национального уровней в области фундаментальной и прикладной гематологии, биологии, молекулярной генетики, трансплантационной и трансфузионной иммунологии, биохимии, математического моделирования, фармакологии, биоинформатики и биостатистики. Ежегодно в Центре получают лечение свыше 5000 больных гемобластозами и другими заболеваниями системы крови, выполняется более 1500 оперативных вмешательств, из которых свыше 200 — по трансплантации костного мозга и почки.

Энроллми.ру – российская технологическая компания, участник проекта Сколково, использующая цифровую платформу собственной разработки для дистанционной организации клинических и наблюдательных исследований в сфере наук о жизни. Технологии Энроллми.ру используют исключительно российский программный код, обеспечивают высокий уровень защиты данных и позволяют проводить масштабные исследования по всей России, в том числе, в условиях пандемии инфекционного заболевания.

РакФонд – некоммерческая организация, основными задачами которой являются осуществление финансирования научно-исследовательской деятельности и разработок новых методов и средств профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний, содействие развитию и совершенствованию исследовательской и научной деятельности научно-исследовательских институтов, научных центров, лечебно-профилактических учреждений онкологического профиля или отдельных специалистов в области онкологии. Фонд основан в 2017 году и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.

Дополнительная информация о ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России на сайте http://blood.ru.

Дополнительная информация о технологической платформе ЭНРОЛЛМИ.РУ на https://enrollme.ru и welcome@enrollme.ru.

Дополнительная информация о деятельности РАКФОНДА на сайте https://www.rakfond.org и media@rakfond.org.