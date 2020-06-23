Дмитрий Погребинский: «Важно вовремя подхватить новую волну»

О 30-летии ГК «Протек», перспективах, результатах, взаимодействии с партнерами и клиентами, а также о многом другом в интервью с генеральным директором ЗАО ЦВ «Протек» Дмитрием Погребинским.

— В этом году ГК «Протек» исполняется 30 лет. С каким посланием сегодня выходит компания к своим партнерам и клиентам? В чем его смысл?

— В 2020 году Группа компаний «Протек» празднует свое 30-летие. Еще не зная, какие испытания нас всех ждут в этом году, мы выбрали следующий слоган юбилея: «30 лет с заботой о красоте и здоровье нации». На мой взгляд, очень символичным стал выбор именно этого послания, месседжа в адрес партнеров, клиентов и конечного потребителя в условиях пандемии. Мы еще раз убедились, что три десятилетия назад основателями компании было очень правильно выбрано направление развития бизнеса – забота о здоровье и качестве жизни россиян. Жизненная важность этого сегмента экономики еще раз доказана последними событиями во всем мире. Помимо коммерческой составляющей, он требует высокой социальной ответственности.

— Почему именно дистрибуция стала основой ГК «Протек»?

— В 90-е годы, когда на смену советскому строю пришла совершенно иная модель государства, когда строилась новая экономика, одной из самых важных задач стало обеспечение населения лекарственными препаратами. Исходя из этой потребности общества и было принято решение о том, что компания «Протек» сделает ставку на развитие дистрибуции лекарств и парафармацевтической продукции. С тех пор прошло 30 лет, много разных событий пережил фармацевтический рынок в своем развитии, но, на мой взгляд, неизменно одно: и тогда, и сегодня роль дистрибуции неизменно важна, я бы назвал этот сегмент столпом рынка.

— Как родилось название компании – Центр внедрения «Протек»?

— Изначально компания создавалась как специализирующаяся на внедрении новых технологий, слово «Протек» родилось из сращения частей двух слов – «профессиональные» и «технологии». На протяжении всей своей истории ЦВ «Протек» оправдывает свое название как компания, активно разрабатывающая и первая внедряющая современные профессиональные технологии – в ее стенах родились программные продукты, получившие широкое применение и доказавшие свою эффективность не только в работе «Протека», но и в глобальном смысле – в масштабах всего сегмента дистрибуции и розницы фармрынка.

— Какую веху в истории ЦВП – дистрибьюторского сегмента ГКП – считаете самой важной, решающей? Почему?

— В многолетней истории ЦВ «Протек», конечно же, насчитывается много таких вех. Однако первой и одной из самых решающих я бы назвал май 2006 года, когда на центральном складе компании случился пожар. На тот момент я руководил складом и потому прекрасно в деталях помню, какое непростое это было время для компании. Было очень сложно, но мы справились! Это было особенно важно потому, что именно тогда мы в первый раз доказали, прежде всего самим себе, что вместе способны справиться с любой проблемой. Последующие годы, связанные с кризисами и другими потрясениями на рынке, не раз подтверждали это. Если же говорить о Группе компаний «Протек», то, на мой взгляд, решающей вехой в ее истории стало решение о развитии вертикально интегрированного холдинга, включающего помимо дистрибуции еще два направления – розницу и производство.

— С каким из проектов ЦВП связываете самые серьезные перспективы?

— Постоянно следуя за трендами глобального рынка, компания уделяет особенное внимание развитию новых проектов, связанных с e-commerce, телемедициной, новыми направлениями в образовании фармацевтических специалистов и многими другими. Однако следование отдельным трендам, по сути, осталось у нас в прошлом – сегодня правильнее говорить о развитии экосистемы на базе компании. Это и услуги PL-оператора b2b и b2c на базе ТС «Транссервис», и маркетинговый союз независимых аптек «ПроАптека», онлайн-ресурс «ЗдравСити», программа «Мое здоровье», платформа для реализации трейд-маркетинга производителей для аптечной розницы «Фармкопилка», коммуникационный и аналитический портал по розничному аудиту «Фармадата», поставка сырья и вспомогательных материалов для производителей фармацевтических и ветеринарных лекарственных средств, косметики от компании «Протек СВМ», программное обеспечение от компании «Спарго Технологии», проект «Университет ПРО» – возможность обучения для провизоров и фармацевтов в рамках программы НМиФО – и многое другое. Мы предлагаем круг возможностей, в которых сегодня нуждается рынок.

— Испытанием для всех игроков рынка стала пандемия коронавируса. С какими результатами компания вышла из карантина – прошло почти два квартала 2020 года?

— Я не стал бы пока резюмировать итоги полугодия с точки зрения финансово-экономических показателей деятельности компании. Однако в целом могу отметить, что с теми сложностями, с которыми мы, как и бизнес по всей стране, столкнулись во время пандемии, мы справились. К примеру, помимо необходимости обеспечить бесперебойную работу всех подразделений предприятия, относящегося к сфере жизнеобеспечения, нам пришлось продумывать меры обеспечения безопасности своих сотрудников – как в офисе, так и на складах. Мы и сейчас строжайшим образом придерживаемся правил безопасности, которые были приняты в компании, и еще продолжительное время будем их соблюдать, независимо от решений руководства столичного региона об ослаблении карантинных мер, ведь об окончании пандемии речь пока не идет!

— Изменились ли взаимоотношения с партнерами и клиентами?

— Взаимоотношения с партнерами претерпели небольшие изменения с точки зрения коммуникаций. Мы проводим достаточно много встреч в онлайне, и это интересно! Кроме того, благодаря новому формату общения много времени экономится – это серьезный «плюс». Наша компания в большей своей части перешла на удаленный формат работы, и нам достаточно быстро удалось адаптироваться к новым условиям, компания показала неплохие результаты работы по итогам текущего периода. Что касается основ взаимоотношений с партнерами – игроками рынка в лице производственных компаний и аптек, аналитическими агентствами, то мы по-прежнему позиционируем себя как открытая, клиентоориентированная компания, которая готова к взаимоинтересному сотрудничеству с добросовестными участниками рынка. «Протек» всегда выступал за чистоту рынка и прозрачность взаимоотношений его игроков, за объективность данных о рынке. Исходя из этих позиций мы и строим свои взаимоотношения с партнерами.

— Какое самое важное открытие сделали по итогам работы в период пандемии?

— Моим личным открытием стал тот факт, что компания может работать в самых разных режимах, в удаленном в том числе, хотя я еще три-пять месяцев назад не был сторонником такого подхода. Когда же попал в эти жернова вместе с коллегами, то оказалось, что работу в новых условиях можно наладить в течение одного-двух дней: определить каналы связи, настроить технику и ПО. Мы продемонстрировали эффективную, слаженную работу! Конечно, в «удаленке» есть свои тонкости: я бы сказал, что мой рабочий день как начался 25 марта, так и продолжается до сих пор, включая выходные. Достаточно высокое напряжение наблюдалось во всех сегментах Группы компаний.

— Можно ли время пандемии назвать временем новых возможностей?

— Я бы сказал, что сейчас открываются новые коридоры. Одни каналы деятельности, по всей видимости, будут сокращаться, другие, наоборот, становятся шире, активнее. Важно вовремя подхватить новую волну. Опять же повторюсь: «Протек» всегда опережал время, задавал тон развития рынка, поэтому он готов подхватить новое. К примеру, во время пандемии был оперативно решен вопрос о легализации онлайн-продажи безрецептурных лекарственных средств и доставки – мы готовились к этому давно, поэтому в числе первых реализовали идею. В онлайн-сегменте наш проект «ЗдравСити» демонстрирует весьма впечатляющие результаты.

— Сказались ли события начала 2020 года на инвестиционных планах компании – строительстве склада в Казани, к примеру?

— Мы продолжаем реализовывать все инвестиционные планы, в том числе и строительство нового склада в Казани. Мощность автоматизированного распределительно-логистического центра площадью более 15 тыс. кв. м составит до 250 тыс. позиций в сутки. Кроме того, компания находится на завершающей стадии принятия решения о дальнейшем расширении нашего логистического парка в подмосковном Пушкине. Я уверен, что все проекты будут реализованы без сбоев.

— Какие бизнес-решения планируете реализовать в первую очередь в условиях, когда страна возвращается к обычной жизни?

— В первую очередь мы сделаем все, чтобы наши сотрудники были в безопасности. Но при этом, конечно же, основная задача – реализовать все мероприятия стратегии развития компании до конца 2020 года и на ближайший период. Одно условие – сроки выполнения намеченных мероприятий надо сократить, таковы требования современного рынка.

Источник: ЦВ «Протек»

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