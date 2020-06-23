Депутаты рассмотрят поправки в законодательство о маркировке лекарств

Члены Комитета Госдумы по охране здоровья одобрили поправки, которые наделяют правительство правом установить особый порядок ввода немаркированных препаратов после внедрения МДЛП. Соответствующий законопроект будет рассмотрен во втором чтении 23 июня.

Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал поправки в Федеральный закон от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», касающиеся введения маркировки лекарственных препаратов. Соответствующие изменения собираются зафиксировать в законопроекте, который предполагает создание федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарствами, медизделиями и лечебным питанием.

Согласно одобренным комитетом поправкам, правительство сможет устанавливать особенность ввода в оборот немаркированных препаратов, произведенных в период с 1 июля 2020 года по 1 октября 2020 года.

Кроме того, будет разрешено до 1 января 2021 года ввозить на территорию России немаркированные лекарственные средства, произведенные за границей до 1 октября 2020 года. Порядок ввоза таких препаратов также будет определять правительство.

Соответствующий законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания» будет рассмотрен во втором чтении 23 июня.

Обязательная маркировка лекарственных препаратов стартует с 1 июля. Участники рынка неоднократно просили перенести ее введение на полгода, но соответствующего решения принято не было. При этом депутаты предложили предусмотреть «гибкий подход к обязательной маркировке» для медицинских учреждений, которые сейчас задействованы в борьбе с COVID-19.

Кроме того, Росздравнадзору рекомендовали до 1 октября 2020 года не применять административные санкции к предприятиям и организациям, которые не успели подключиться к МДЛП по объективным причинам, связанным с пандемией COVID-19.

Маргарита Грошева

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