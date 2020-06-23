Novo Nordisk оказала российским ЛПУ помощь на сумму более 7 млн руб. в связи с коронавирусом

Пандемия COVID-19, затронувшая практически все страны мира, приводит к существенной перегрузке систем здравоохранения. В сложившейся ситуации, когда все силы брошены на борьбу с коронавирусом и происходит перестройка большинства медицинских учреждений под инфекционные, большое значение приобретает оказание своевременной и безопасной с эпидемиологической точки зрения медицинской помощи всем больным, в том числе пациентам с хроническими неинфекционными заболеваниями.

В период пандемии больные с хроническими неинфекционными заболеваниями, в первую очередь сердечно-сосудистыми и сахарным диабетом, наиболее остро нуждаются в поддержании основной терапии своих заболеваний. При этом они должны неукоснительно выполнять все рекомендации индивидуальной защиты, чтобы минимизировать риски заболеваемости коронавирусом.

Пациенты с сахарным диабетом, согласно статистическим данным, не имеют повышенного риска инфицирования коронавирусом, однако заражение COVID-19 увеличивает их шансы на осложнение болезни. По данным экспертов, риск тяжелого протекания коронавируса у больных сахарным диабетом в 2,25 раза выше, чем в общей популяции. Один из самых высоких показателей смертности от коронавирусной инфекции больных сахарным диабетом зафиксирован в Великобритании, где с 1 марта по 11 мая 2020 года в больницах скончались

23.804 человека, и каждый третий из них имел сахарный диабет 2 типа.

Такая уязвимость объясняется многими факторами. Помимо того, что метаболические нарушения часто увеличивают длительность инфекционных заболеваний, хроническая гипергликемия может влиять на экспрессию ACE-2 — белка, который SARS-CoV-2 использует для проникновения в клетки человека, что в результате делает их более уязвимыми к гипервоспалительному и повреждающему воздействию коронавируса.

Поэтому во время пандемии больные сахарным диабетом должны наиболее тщательно следить за концентрацией глюкозы в крови, осуществлять адекватный контроль гликемии. И если уровень глюкозы повышен более допустимых показателей, то нужно обратиться к врачу для коррекции лечения. Желательно по возможности избегать очного посещения клиник и советоваться с врачом дистанционно, так как именно такие консультации являются сейчас самыми оптимальными.

Novo Nordisk, которая специализируется на разработке и производстве препаратов для лечения сахарного диабета, в период пандемии оказывает поддержку врачам и пациентам с этим заболеванием. Информационная поддержка включает в себя рекомендации и советы: как лучше всего справиться с самоизоляцией и что можно предпринять для профилактики заражения. Ведь ситуацию с пандемией коронавируса осложняет и то, что введение режима самоизоляции кардинально изменило жизнь многих людей: стресс, малоподвижный образ жизни, избыток калорий – все эти факторы длительного пребывания дома могут пагубно отразиться на состоянии здоровья.

Помимо информационной поддержки пациентов с диабетом, компания оказывает гуманитарную помощь, предоставляя дополнительные ресурсы системам здравоохранения во всем мире.

Так, например, в апреле и мае компания Novo Nordisk предоставила гуманитарную помощь в 10 регионов (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Республика Коми, Липецкая, Брянская, Костромская, Владимирская, Рязанская, Самарская области). За два месяца, прошедших с начала пандемии в России, компания оказала помощь на общую сумму более 7 млн руб. На эти деньги медицинские учреждения закупили средства индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки, защитные костюмы, бахилы, антисептики) и препараты, которые входят в международный стандарт лечения коронавируса.

«Кризис, вызванный пандемией COVID-19, влияет на всех нас, мы обязаны делать все возможное для поддержки общества. Наша компания занимает устойчивую позицию и в полной мере осознает свою социальную ответственность. Сейчас это особенно важно, так как лекарства, которые мы производим, предназначены для людей с диабетом и ожирением , которые, как известно, входят в группу повышенного риска во время пандемии, – отмечает вице-президент и генеральный директор Novo Nordisk в России и Белорусси Ханс Дюиф. – Я доволен мерами, которые предприняла компания: мы оказали существенную финансовую помощь системам здравоохранения ряда регионов и, что еще важнее, совместно с медицинским сообществом уделили много времени и усилий на подготовку и распространение актуальной медицинской информации для врачей и пациентов».

Источник: Novo Nordisk

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