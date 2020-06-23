«Озон» и «Фармстандарт» лидируют в дешевом ценовом сегменте

По итогам четырех месяцев 2020 года доля аптечных продаж лекарственных средств с ценой менее 100 руб. составила 11% в стоимостном выражении и 54% – в натуральном.

Согласно данным аналитической компании AlphaRM, в январе – апреле 2020 года в самом дешевом ценовом сегменте аптечных продаж лидерами стали компании «Озон» с долей 8,6% в стоимостном выражении и «Фармстандарт» с долей 12,5% в натуральном выражении.

Доля продаж импортных препаратов в низком ценовом сегменте составила всего 15% в стоимостном выражении и 10% в натуральном.

«Отисифарм» первая в двух сегментах: в сегменте от 100 до 500 рублей корпорация лидирует в стоимостном выражении, в сегменте от 300 до 500 в стоимостном и в натуральном выражениях.

В ценовой категории от 500 до 1000 рублей лидирует компания Novartis как в стоимостном, так и в натуральном выражении.

Самые высокие объемы продаж дорогостоящих препаратов – более 1000 руб. за упаковку – у фармацевтической компании Bayer. Доля лекарственных средств сегмента на коммерческом рынке составила 19% по объему в рублях и всего 2% в упаковках. С увеличением стоимости на лекарственное средство растет и преобладание импортных препаратов с 57% (в среднем ценовом сегменте) до 83% в самой высокой ценовой категории.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года все компании показывают двузначный прирост как в стоимостном, так и в натуральном выражениях.

pharmvestnik