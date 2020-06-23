Novartis остановила испытание гидроксихлорохина при COVID-19 из-за недостатка участников

Компания Novartis приняла решение прекратить исследование гидроксихлорохина при коронавирусной инфекции. В испытание не удалось вовлечь достаточное число пациентов, что затруднило оценку эффективности препарата.

Швейцарская компания Novartis решила остановить клиническое исследование противомалярийного средства гидроксихлорохин при COVID-19, пишет Firstword Pharma. Как сообщает компания, в испытание не удалось набрать достаточное число участников.

Рандомизированное исследование III фазы стартовало в мае, тогда планировалось испытать препарат в качестве монотерапии или в комбинации с азитромицином у 444 пациентов со средне-тяжелым течением COVID-19. Завершение исследования ожидалось к концу июля.

Учитывая проблемы с вовлечением участников, исследователи посчитали маловероятным собрать необходимые клинические данные и определить эффективность гидроксихлорохина в данном испытании, пишет компания. Тем не менее, сообщений о проблемах с безопасностью препарата не поступило.

Ранее было остановлено несколько других исследований гидроксихлорохина при коронавирусной инфекции. Препарат выбыл из масштабного британского исследования RECOVERY, где он не продемонстрировал значимых улучшений у пациентов, госпитализированных с COVID-19. Позднее эксперты Всемирной организации здравоохранения заключили, что гидроксихлорохин не снижает смертность у госпитализированных с COVID-19, после чего набор участников в исследование был остановлен.

Французская фармкомпания Sanofi, которая ранее прекратила набор пациентов в два исследования гидроксихлорохина, сообщила, что окончательное решение об этих испытаниях будет принято в ближайшие дни.

В отношении гидроксихлорохина были вынесены и регуляторные решения. В частности, FDA отозвало экстренное разрешение на применение гидроксихлорохина и хлорохина при тяжелой форме коронавирусной инфекции. Агентство заключило, что риски превышают пользу такого лечения, теперь в США применение этих средств при COVID-19 возможно только в рамках клинических исследований. Минздрав России сейчас рассматривает имеющуюся информацию о гидроксихлорохине, пока препарат входит в рекомендации по профилактике и лечению коронавирусной инфекции.

Анастасия Теслина

pharmvestnik