Индия дала разрешение на производство первых дженериков remdesivir

Регулятор Индии дал двум компаниям разрешение на производство и вывод на рынок дженерика противовирусного средства remdesivir американской Gilead Sciences. Ранее препарат показал активность против коронавирусной инфекции.

Управление по контролю за оборотом лекарственных средств Индии (DCGI) разрешило индийским Hetero Labs и Cipla Ltd производство и дистрибуцию дженериков потенциального средства против COVID-19, пишет Reuters.

Согласно сообщению компании Hetero Labs, препарат будет иметь торговое наименование «Covifor» и стоить в районе 5-6 тыс. рупий (66-79 долл. США) за дозу 100 мг. Дженерик remdesivir компании Cipla будет иметь наименование «Cipremi».

Как ранее писал «ФВ», помимо индийских Cipla и Hetero Labs лицензионные соглашения по производству дженериков remdesivir для 127 стран с Gilead Sciences заключили Mylan и Jubilant Lifesciences, а также пакистанская Ferozsons Laboratories. Позднее о подобных соглашениях сообщили также индийские фармкомпании Zydus Cadila и Dr Reddy’s. Последней Gilead передаст технологию производства препарата.

Анастасия Теслина

pharmvestnik