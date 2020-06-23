Полный перечень диагностических тестов для выявления коронавируса в России на 22 июня

Росздравнадзор одобрил 69 диагностических тестов. 47 тест-систем выявляют антитела к коронавирусу, еще 22 тест-системы – вирус SARS-CoV-2. К экспресс-тестам можно отнести 12 наборов.

Тесты на антитела

Среди диагностических тестов преобладают тест-системы для определения поздних антител – IgG. С ними связано формирование длительного иммунитета после перенесенной инфекции.

Известно, что в ответ на вторжение вируса образуются два вида антител – IgM и IgG. Ранние антитела IgM появляются в первые несколько суток после вторжения вируса. Уровень IgM растет в первые четыре недели инфекционного процесса. Через 15-20 дней от начала инфекционного процесса начинает повышаться уровень поздних антител, или IgG.

В одобренных диагностических тестах используются разные методы выявления антител: иммуноферментный анализ (ИФА), его разновидность — иммунохемилюминесцентный метод (ИХЛА), иммунохроматографический анализ (ИХА).

Метод ИХА относится к методам экспресс-диагностики, требуемое время для оценки результата – 5-15 минут. Как минимум, четыре тест-системы относятся к экспресс-тестам для выявления антител.

Биологическим материалом для определения антител является цельная кровь, сыворотка или плазма.

Тесты на выявление коронавируса

Вирус SARS-CoV-2 определяют преимущественно методом полимеразной цепной реакции, или ПЦР, и изотермической амплификации.

Биологическим материалом для исследования является отделяемое из носоглотки и ротоглотки. Образцы направляют в референс-центр или лабораторию, где проводится тестирование.

При использовании метода ПЦР длительность исследования занимает несколько часов. Диагностика методом изотермической амплификации требует меньших затрат времени.

Таблица. Диагностические тесты для выявления нового коронавируса (SARS-CoV-2), которые получили одобрение Росздравнадзора

Владелец РУ РУ Дата Метод диагностики Возбудитель 1 ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора 2020/9677 11 февраля 2020 ПЦР SARS-CoV-2 2 ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора 2020/9700 14 февраля 2020 ПЦР SARS-CoV-2 3 ФГБУ «ЦСП» Минздрава России 2020/9765 6 марта 2020 ПЦР SARS-CoV-2 4 ООО «СМАРТЛАЙФКЕА» 2020/9845 20 марта 2020 Изотермическая амплификация SARS-CoV-2 5 ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 2014/1987 25 марта 2020 ПЦР MERS-CoV + SARS-CoV родственные вирусы1 6 АО «Вектор-Бест» 2020/9896 27 марта 2020 ПЦР SARS-CoV-2 7 ООО НПФ «Литех» 2020/9904 27 марта 2020 ПЦР SARS-CoV-2 8 ООО «ДНК-Технология ТС» 2020/9948 1 апреля 2020 ПЦР SARS и SARS-CoV родственные вирусы1 9 АО «Генериум» 2020/9957 2 апреля 2020 Изотермическая амплификация SARS-CoV-2 10 ФГБУ «48 ЦНИИ» Минобороны России 2020/9969 3 апреля 2020 ПЦР SARS-CoV-2 11 ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 2020/10017 10 апреля ИФА, IgG SARS-CoV-2 12 ООО «МедипалТех» 2020/10032 14 апреля 2020 ПЦР SARS-CoV-2 13 ООО «Система-БиоТех» 2020/10064 16 апреля 2020 ПЦР SARS-CoV-2 14 ООО «ЭВОТЭК-МИРАЙ ГЕНОМИКС» 2020/10088 17 апреля 2020 Изотермическая амплификация SARS-CoV-2 15 ФГБУ «ЦСП» Минздрава России 2020/10118 21 апреля 2020 ПЦР SARS-CoV-2 16 ООО «АВИВИР» 2020/10152 23 апреля 2020 ПЦР SARS-CoV-2 17 ООО «БИОТЭК» 2020/10177 23 апреля 2020 Экспресс-тест, IgG/IgM SARS-CoV-2 18 ООО «Генотек» 2020/10216 30 апреля 2020 ПЦР SARS-CoV-2 19 ООО «Хема» 2020/10218 30 апреля 2020 Экспресс-тест, ИХА, антитела SARS-CoV-2 20 ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России 2020/10219 30 апреля 2020 ИФА, IgG SARS-CoV-2 21 ООО НПФ «Литех» 2020/10226 30 апреля 2020 ИФА, IgG SARS-COV-2 22 ООО «Миндрей Медикал Рус» 2020/10269 7 мая 2020 ИХЛА, IgM SARS-CoV-2 23 ООО «Миндрей Медикал Рус» 2020/10270 7 мая 2020 ИХЛА, IgG SARS-CoV-2 24 ФБУН ГНЦ ПМБ 2020/10268 8 мая 2020 ИФА, IgG SARS-CoV-2 25 ЗАО «АНАЛИТИКА» 2020/10307 12 мая 2020 ИФА, IgA SARS-CoV-2 26 ЗАО «АНАЛИТИКА» 2020/10309 12 мая 2020 ИФА, IgG SARS-CoV-2 27 ФБУН ГНЦ ПМБ 2020/10334 14 мая 2020 Экспресс-тест, IgG SARS-CoV-2 28 ООО «БИОТЭК» 2020/10354 14 мая 2020 Экспресс-тест, IgG/IgM SARS-CoV-2 29 ООО «ТестГен» 2020/10364 15 мая 2020 ПЦР SARS-CoV-2 30 АО «Р-Фарм» 2020/10375 15 мая 2020 ИХА, IgM/IgG SARS-CoV-2 31 ООО «АВИВИР» 2020/10345 18 мая 2020 ИХА, IgM/IgG SARS-CoV-2 32 АО «Вектор-Бест» 2020/10388 18 мая 2020 ИФА, IgG SARS-CoV-2 33 АО «Вектор-Бест» 2020/10389 18 мая 2020 ИФА, IgМ SARS-CoV-2 34 ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России 2020/10393 18 мая 2020 ИФА, IgG SARS-CoV-2 35 ООО «Хирургические Инновации и Ко» 2020/10432 22 мая 2020 ИХА, IgM/IgG SARS-CoV-2 36 АО «Р-Фарм» 2020/10461 22 мая 2020 ИХА, IgM/IgG SARS-CoV-2 37 ООО «НПО «Диагностические системы» 2020/10464 22 мая 2020 Экспресс-тест, ИФА, IgM/IgG SARS-CoV-2 38 АО «Р-Фарм» 2020/10467 22 мая 2020 ИХА, IgM/IgG SARS-CoV-2 39 АО «Швабе-Медицинская компания» 2020/10468 22 мая 2020 ИХА, IgM/IgG SARS-CoV-2 40 ООО «БИОТЭК» 2020/10469 22 мая 2020 Экспресс-тест, IgG/IgM SARS-CoV-2 41 ООО «НекстГен Фарма» 2020/10451 22 мая 2020 ИХА, антитела SARS-CoV-2 42 ООО «ГЕМ» 2020/10455 25 мая 2020 Экспресс-тест, ИХА, IgG/IgM SARS-CoV-2 43 ООО «АВИВИР» 2020/10446 25 мая 2020 ИХА, антитела SARS-CoV-2 44 ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера 2020/10498 26 мая 2020 ПЦР SARS-CoV-2 45 ООО «Эпидбиомед-диагностика» 2020/10501 26 мая 2020 ИФА, IgG SARS-CoV-2 46 ООО «Эбботт Лэбораториз» 2020/10544 29 мая 2020 ИХЛА, IgG SARS-CoV-2 47 ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России 2020/10550 29 мая 2020 ПЦР SARS-CoV-2 48 АО «ГЕНЕРИУМ» 2020/10592 29 мая 2020 ИФА, IgG SARS-CoV-2 49 ФГБУ «ГНИИИ ВМ» МО РФ 2020/10632 3 июня 2020 ПЦР SARS-CoV-2 50 ООО «НПО «Диагностические системы» 2020/10642 3 июня 2020 ИФА, IgG SARS-CoV-2 51 ООО «ЛАСА ЛАБОРАТОРИОС» 2020/10641 3 июня 2020 Экспресс-тест, ИХА, IgG/IgM SARS-CoV-2 52 ООО «БИОТЭК» 2020/10692 3 июня 2020 Экспресс-тест, ИХА, IgG/IgM SARS-CoV-2 53 АО «ГЕНЕРИУМ» 2020/10718 4 июня 2020 ИФА, антитела SARS-CoV-2 54 ООО НПФ «Литех» 2020/10720 4 июня 2020 Изотермическая амплификация SARS-CoV-2 55 АО «ГЕНЕРИУМ» 2020/10722 4 июня 2020 ИФА, IgA SARS-CoV-2 56 ООО «Уайт Продакт» 2020/10742 9 июня 2020 ИХА, IgG/IgM SARS-CoV-2 57 ООО «АВИВИР» 2020/10777 10 июня 2020 ИХА, IgG/IgM SARS-CoV-2 58 ООО «НекстБио» 2020/10837 15 июня 2020 ПЦР SARS-CoV-2 59 ООО «Рош Диагностика Рус» 2020/10878 17 июня 2020 ИХЛА, IgM/IgG SARS-CoV-2 60 ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России 2020/10815 17 июня 2020 ИФА, IgG SARS-CoV-2 61 ООО «ОМК» 2020/10812 17 июня 2020 ИХА, IgG/IgM SARS-CoV-2 62 ООО «Рапид Био» 2020/10917 17 июня 2020 Экспресс-тест, ИХА, IgG/IgM SARS-CoV-2 63 ООО «ГалоКом» 2020/10920 17 июня 2020 ИХА, IgM/IgG SARS-CoV-2 64 ООО «Миндрей Медикал Рус» 2020/10876 18 июня 2020 ИХЛА, IgM SARS-CoV-2 65 ООО «Миндрей Медикал Рус» 2020/10877 18 июня 2020 ИХЛА, IgG SARS-CoV-2 66 ООО «ИнВитроТест» 2020/10935 19 июня 2020 Экспресс-тест, ИХА SARS-CoV-2 67 ООО «Рош Диагностика Рус» 2020/10937 19 июня 2020 ИХЛА, IgM/IgG SARS-CoV-2 68 ООО «Хирургические Инновации и Ко» 2020/10949 19 июня 2020 Экспресс-тест, ИХА, IgM/IgG SARS-CoV-2 69 ООО «Медтехника МОСКВА» 2020/10952 19 июня 2020 ИХА, IgG/IgM SARS-CoV-2