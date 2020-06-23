«Р-Фарм» и Canon Medical Systems создадут совместное предприятие

«Р-Фарм» и Canon Medical Systems Corporation договорились основать совместное предприятие OOO «АрПи Канон Медикал Системз» (RP Canon Medical Systems, LLC). Оно будет расположено в Москве и займется продажей и сервисным обслуживанием диагностических медицинских систем Canon Medical Systems.

Как говорится в официальном сообщении «Р-Фарм», СП помимо России будет работать в Азербайджане, Армении, Белорусси, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Начальный капитал предприятия составит около 800 млн руб. (1,2 млрд йен). Доли учредителей распределятся между ООО «Р-Фарм Холдинг» (50%) и Canon Medical Systems Corporation (50%).

Canon Medical выпускает аппаратуру для проведения компьютерной и магнитно-резонансной томографии, ультразвуковых и рентгенологических исследований.

О сотрудничестве компании договорились 29 июня 2019 года в рамках проходившего в японском городе Осака саммита «Большой Двадцатки». Соглашение включает планы как по взаимодействию в области продаж и сервисного обслуживания медицинской техники, так и локализации ее производства.

После учреждения СП партнеры продолжат обсуждение планов по локализации производства.

Елена Калиновская

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