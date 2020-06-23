Фармрозничное и производственное подразделения компании «Невис» присоединились к PharmaSpace

Одна из крупнейших аптечных сетей Северо-Западного региона России «Невис» подключилась к интернет-платформе прямых контактов и контрактов производителей и фармритейлеров PharmaSpace. Партнерство прибавляет к проекту свыше пятисот аптек.

Производители, зарегистрированные на маркетплейсе, уже сейчас могут заключать договорные отношения с аптеками «Невис», а сторонние аптечные сети, в свою очередь, формировать заказы на продукцию «Торгового дома Невис». Логистику тех и других поставок возьмет на себя ведущий логистический оператор PharmaSpace – ГК «Сантэнс».

«Мы рады приветствовать нашего нового партнера с активным новаторским подходом в построении бизнес-процессов и обеспечить бесперебойные доставки для аптечной сети «Невис» и производителя «Торговые дома Невис», – прокомментировал достигнутое соглашение генеральный директор ГК «Сантэнс» Андрей Осипов.

«Сотрудничество с онлайн-платформой PharmaSpace вышло на новый уровень, – сообщил коммерческий директор сети «Аптека Невис» Иван Медведев. – В первую очередь мы рассчитываем получить доступ к прямым контрактам с производителями, по которым у нас их пока нет. Нам показалось интересным получить опыт работы с этой платформой и как производителю. Напомню, что мы крупнейший российский производитель впитывающих простыней для лежачих больных, а также урологических прокладок и медицинских масок».

Как подчеркнул генеральный директор компании «Лекарственная экосистема», оператор проекта интернет-платформы прямых маркетинговых контрактов аптечных сетей и фармпроизводителей PharmaSpace Герман Иноземцев, активными партнерами проекта становятся все больше сильнейших игроков ключевых географических и экономических локаций. «Теперь и Северо-Запад с нами, – добавил он. – Аптечная сеть «Невис» вошла как в число розничных партнеров проекта, так и в число производителей, налаживающих прямые, честные, прозрачные и быстрые взаимоотношения».

«Аптека Невис» – одна из крупнейших аптечных сетей Северо-Западного региона России. Насчитывает более 530 аптечных учреждений.

«Торговые дома Невис» – российский производитель средств женской, личной и детской гигиены, а также медицинских масок и простыней для лежачих больных.

Источник: ГК «Сантэнс»

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