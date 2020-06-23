С 25 июня в сфере обращения лекарств перестанет действовать ряд нормативных документов

Правительство России отменило действие более 450 нормативных актов СССР и РСФСР, содержащих устаревшие понятия и требования. В список утративших силу документов вошло несколько актов, касающихся аптечной деятельности и оборота лекарственных средств. Соответствующее Постановление от 13.06.20 № 857 опубликовано 17 июня на сайте кабинета министров.

Всего недействительными признаны 476 документов, принятых в период с 1946 по 1991 год. Эти приказы, постановления и другие нормативные акты не применялись на практике или применялись очень редко. Также в них были указаны устаревшие требования, потерявшие актуальность в наше время.

Большая часть документов перестанет действовать с 1 января 2021 года, однако отдельные акты, изданные центральными органами государственного управления СССР и РСФСР, утратят силу с 1 июля 2021 года.

В перечень отмененных документов вошли некоторые акты, касающиеся оборота лекарственных средств и аптечной деятельности. Их действие, за исключением нескольких приказов, приостанавливается с 25 июня 2020 года.

Приказ Министра здравоохранения СССР от 3 июля 1968 г. № 523 «О порядке хранения, учета, прописывания, отпуска и применения ядовитых, наркотических и сильнодействующих лекарственных средств» (недействителен с 1 января 2021 года)

Приказ по Министерству здравоохранения СССР от 19 июля 1972 г. № 583 «Об утверждении Единых правил оформления лекарств, приготовляемых в аптеках»

Приказ Министерства здравоохранения СССР от 18 июня 1976 г. № 623 «О включении лекарственного препарата Эстоцин гидрохлорид в список наркотических средств» (недействителен с 1 января 2021 года)

Приказ Министерства здравоохранения СССР от 26 ноября 1976 г. № 1119 «Об утверждении Инструкции о порядке возмещения потерь от списания лекарственных средств, срок годности которых истек, в хозрасчетных аптечных учреждениях»

Приказ Министерства здравоохранения СССР от 14 ноября 1977 г. № 1005 «Об утверждении укрупненных нормативов численности ИТР и служащих и типовой структуры аппарата управления фармацевтических фабрик (производств) аптечных управлений системы Минздрава СССР»

Приказ Министерства здравоохранения СССР от 12 июня 1979 г. № 617 «Об утверждении Инструкции о порядке лекарственного обеспечения населения в ночное время»

Приказ Министерства здравоохранения СССР от 1 июля 1980 г. № 690 «О порядке приема использованной аптекарской посуды»

Пункт 2 Изменений штатных нормативов медицинского и фармацевтического персонала лечебно-профилактических учреждений, утвержденных приказом Министерства здравоохранения СССР от 23 июня 1983 г. № 758 «О Положении и штатах хозрасчетных межбольничных (больничных) аптек» (недействителен с 1 января 2021 года)

Приказ Министерства здравоохранения СССР от 25 ноября 1987 г. № 1223 «Об утверждении Единых отраслевых норм времени на производство галеново-фармацевтических препаратов, фасовочные и моечные работы»

gmpnews