В России разрабатываются препараты для лечения нейродегенеративных заболеваний

Российские ученые создали генетические конструкции для лечения моногенных нейродегенеративных заболеваний, таких как боковой амиотрофический склероз и миодистрофия Дюшенна. Об этом рассказал профессор Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) Михаил Корокин.

МЫ СОЗДАЛИ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ДОСТАВКИ В ОРГАНИЗМ С ПОМОЩЬЮ АДЕНОАССОЦИИРОВАННЫХ ВИРУСОВ ДЛЯ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ МИОДИСТРОФИИ ДЮШЕННА И БОКОВОГО АМИОТРОФИЧЕСКОГО СКЛЕРОЗА. НА КУЛЬТУРЕ КЛЕТОК IN VITRO ИССЛЕДОВАНА КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ МИОДИСТРОФИИ ДЮШЕННА, РАЗРАБОТАНЫ МОДЕЛИ ПАТОЛОГИИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В ЖИВОМ ОРГАНИЗМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ. ИМЕЮЩИЕСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУШАЮТ ОПТИМИЗМ И ПОКАЗЫВАЮТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭТОГО МЕТОДА ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ.

«Генетическую поломку до сегодняшнего дня излечить было невозможно, но мы предложили персонифицированную генную терапию на основе аденоассоциированных вирусов. Совместно с учеными из Института биологии гена РАН созданы генетические конструкции для лечения моногенных нейродегенеративных заболеваний. Разработанные генетические конструкции помещаются в аденоассоциированные вирусы, служащие «природными шприцами» для их доставки к месту «поломки» гена в организме человека. Для этого на вирус мы прикрепляем определенные структуры, в результате вирус распознает необходимую клетку и связывается с ней «, — объяснил профессор БелГУ.

Как пояснил Корокин, рассматривается несколько форм лекарства для лечения этих заболеваний, например, в виде глазных капель, аэрозоля для орошения рта и носа, растворов для введения внутривенно и внутримышечно. Работы над проектом идут около шести лет.

ВИРУС ДОСТАВИТ СОЗДАННУЮ НАМИ ГЕНЕТИЧЕСКУЮ КОНСТРУКЦИЮ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА К КОНКРЕТНОМУ МЕСТУ, ГДЕ ДОЛЖНА ВСТАТЬ НАША «ЗАПЛАТКА» [В ВИДЕ СОЗДАННОЙ УЧЕНЫМИ ПРАВИЛЬНОЙ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ]. ОСНОВНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ РЕАЛИЗАЦИИ ТАКОГО ПРОЕКТА ЯВЛЯЮТСЯ РАЗРАБОТАННЫЕ МЕТОДЫ И ПРЕПАРАТЫ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АДЕНОАССОЦИИРОВАННЫХ ВИРУСОВ.

По словам Корокина, миодистрофия Дюшенна и боковой амиотрофический склероз обусловлены патологией в одном гене, в неправильном синтезе продуктов, за выработку которых отвечает этот ген. Кроме этих заболеваний, как уточнил он, ученые исследуют возможность лечения и других моногенных и нейродегенеративных заболеваний, в том числе эпилептическую энцефалопатию, лобно-височную деменцию, синдром Ретта, синдром Леша-Нихана.

gmpnews