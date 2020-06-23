У компаний с препаратом для COVID-19 наблюдалось меньшее снижение рыночной капитализации

Наличие препарата для лечения COVID-19 в портфеле (в разработке) биотехнологической или фармацевтической компании стало причиной меньшего снижения рыночной капитализации в первом квартале 2020 года по сравнению с компаниями, у которых такого препарата не оказалось, об этом сообщает аналитическая компания GlobalData.

Био- или фармкомпании, у которых препарат для лечения заболевания COVID-19, вызванного новым коронавирусом (SARS-CoV-2), находится в стадии разработки (исследования), сократили совокупную рыночную капитализацию только на 5,8%, в то время как компании, у которых нет такого препарата, снизили рыночную капитализацию в целом на 12,6%.

Джоанна Свонсон (Johanna Swanson), менеджер по продукту в GlobalData, прокомментировала полученные данные:

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПАНДЕМИИ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ИЛЛЮСТРИРУЕТ СТЕПЕНЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПАНДЕМИИ НА ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНДОВЫЙ РЫНОК. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ПО ДАННЫМ GLOBALDATA OIL & GAS, ФАРМОТРАСЛЬ НЕ ИСПЫТАЛА ТАКОГО ЗНАЧИТЕЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ, КАК ДРУГИЕ ОТРАСЛИ, НАПРИМЕР, НЕФТЕДОБЫЧА, КОТОРАЯ СНИЗИЛАСЬ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 50% ЗА ТОТ ЖЕ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ.

К биотехнологическим компаниям, которые включили в свой арсенал препараты для лечения коронавирусной инфекции и имели наибольшие темпы роста, относятся компании Regeneron Pharmaceuticals (увеличение составило 33%) и Gilead Sciences (увеличение на 14%).

В распоряжении Regeneron Pharmaceuticals на сегодня два препарата для лечения COVID-19. Компания изучает препарат Kevzara (sarilumab, сарилумаб) для лечения госпитализированных пациентов с COVID-19. Препарат находится в третьей фазе испытаний. Глобальные продажи препарата, разрешенного для лечения взрослых пациентов с ревматоидным артритом средней или высокой степени тяжести, за 2018 год составили 109 млн долларов. Второе лекарственное средство, находящееся в стадии разработки, REGN-COV2. В данный момент проходят его доклинические испытания. Лекарственное средство представляет собой коктейль из нескольких антител, который можно вводить в качестве профилактики или для лечения уже инфицированных пациентов.

Gilead Sciences выпустила противовирусный препарат Remdesivir (ремдесивир), который был объявлен новым стандартом лечения COVID-19, несмотря на неоднозначные результаты испытаний. Он получил разрешение FDA на экстренное использование (EUA) для лечения госпитализированных пациентов с COVID-19 и одобрение регулирующих органов Японии. Также у препарата есть неплохой шанс получить официальный статус на рынке ЕС и войти в протоколы лечения наряду с другими методами и поддерживающей терапией.

gmpnews