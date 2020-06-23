СТИ — новый игрок на рынке фарминжиниринга

Компания Строй Техно Инженеринг (СТИ) успешно осуществляет свою строительную деятельность на территории России и стран СНГ с 2001 года. Среди реализованных проектов компании — гостиницы, бизнес центры, культурно-развлекательные центры, а также промышленные объекты, в том числе и фармацевтические производства.

О некоторых особенностях работы на фармацевтическом рынке рассказал Энес Спахич, коммерческий директор компании, с которым корреспонденты «Новости GMP» встретились на Международной выставке Фармтех 2019:

НАША КОМПАНИЯ РАБОТАЕТ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ С 2015 ГОДА И С ЭТОГО МОМЕНТА, ДАННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, МЫ ОЧЕНЬ АКТИВНО РАЗВИВАЕМ. В ШТАТЕ У НАС НАХОДЯТСЯ 900 СОТРУДНИКОВ, ИЗ НИХ БОЛЕЕ 200 — ИНЖЕНЕРЫ.

СТИ предоставляет для фармпредприятий комплексные решения, включая системы вентиляции, отопления, холодоснабжение и т.д. Компания работает в партнерстве с сербским предприятием Termovent («Термовент») — производителем чистых помещений и поставщиком инженерного оборудования.

Со слов сотрудников компании Строй Техно Инженеринг выставка Фармтех 2019 способствует построению новых деловых отношений, и заключению новых контрактов на реализацию фармацевтических проектов.

Команда СТИ состоит из высококвалифицированных инженеров и опытных исполнителей, что позволяет неизменно соответствовать самым высоким требованиям. Все сотрудники СТИ прошли строгую процедуру рекрутинга и обладают всеми необходимыми сертификатами для работы на объектах любой степени сложности.

gmpnews