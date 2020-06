Российский препарат для лечения COVID-19 закупят в 19 регионах Регулятор разрабатывает процесс дистанционного инспектирования в связи с пандемией » Glenmark получила одобрение регулятора на фавипиравир для лечения COVID-19 в Индии Международная интегрированная фармацевтическая компания Glenmark Pharmaceuticals Ltd. объявила о выводе на рынок Индии противовирусного препарата «Фавипиравир» (торговое наименование Fabiflu®) для лечения пациентов с COVID-19 легкой и средней степенями тяжести. Glenmark стала первой фармацевтической компанией в Индии, получившей одобрение Управления по контролю за оборотом лекарственных средств Индии (DCGI) на производство и маркетинг этой разработки. Таким образом, FabiFlu® стал первым пероральным противовирусным препаратом фавипиравира, который одобрен в Индии для лечения COVID-19 легкой и средней степени тяжести. Препарат демонстрирует клиническое улучшение примерно у 88% пациентов с легким и средним течением заболевания.2 Клинические исследования показали обнадеживающие результаты. Препарат предлагает широкий спектр покрытия1 в отношении действия на РНК-вирус, с клиническим улучшением, отмеченным в группе пациентов от 20 до 90 лет.2 Он может быть использован у пациентов, которые имеют сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания.2 Сотрудниками научно-исследовательского департамента Glenmark разработана как фармацевтическая субстанция, так и лекарственная форма препарата (таблетки). Комментируя значимость этого важного события, председатель правления и управляющий директор компании Glenmark Pharmaceuticals Ltd. г-н Гленн Салданха отметил: «Мы получили это одобрение как раз в тот момент, когда количество случаев в Индии увеличивается как никогда ранее и система здравоохранения испытывает большую нагрузку. Мы надеемся, что наличие эффективных методов лечения, таких как лечение препаратом FabiFlu, поможет значимо снизить эту нагрузку и даст возможность пациентам в Индии своевременно получить терапию, в которой они очень нуждаются». FabiFlu® продемострировал обнадеживающие результаты у пациентов с легкой и средней степенью тяжести заболевания COVID-19 во время клинических исследований. Более того, пероральная форма препарата является более удобной для пациента по сравнению с другими препаратами, которые используются при данном заболевании и вводятся внутривенно. В 2014 году фавипиравир был одобрен в Японии для лечения ранее не существовавших вирусов гриппа. Препарат метаболизируется в клетках до активной формы рибозилтрифосфата фавипиравира (РТФ фавипиравира) и избирательно ингибирует РНК-зависимую РНК-полимеразу, участвующую в репликации вируса. Препарат будет отпускаться по рецепту по цене 103 индийских рупии за таблетку. Рекомендованная доза составляет 1800 мг два раза в день в первый день и далее 800 мг два раза в день в течение 14 дней. Ранее Glenmark также объявляла о проведении еще одного клинического исследования оценки эффективности комбинации двух противовирусных препаратов — фавипиравира и умифеновира — в качестве терапии взрослых пациентов, которые госпитализированы со средней степенью тяжести COVID-19 в Индии. * На момент публикации препарат FabiFlu® не зарегистрирован компанией Гленмарк за пределами Индии. Ссылки: 1. Фуртута Й. и соавт. Противовирусные исследования 2013;100(2):446-54. / Furtuta Y et al. Antiviral Res. 2013;100(2):446-54.

2. http://www.kansensho.or.jp/uploads/files/topics/ 2019ncov/covid19_casereport_en_200529.pdf. Источник: Glenmark Pharmaceuticals Ltd pharmvestnik