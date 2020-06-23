Российский препарат для лечения COVID-19 закупят в 19 регионах

Медицинские учреждения 19 регионов закупили или объявили о закупке препарата «Авифавир» (МНН фавипиравир). Общая сумма поставок на 23 июня составила 89,7 млн руб. Стоимость упаковки — 22 тыс. руб.

19 регионов совершили 27 закупок на фавипиравир, следует из данных портала zakupki.gov.ru. Препарат закупается без конкурса, у единственного поставщика. Такая форма закупки обусловлена эпидемией. Поставщики по девяти из 27 аукционов – ООО «Биотэк» и АО «Фармстандарт».

«Биотэк» стал поставщиком для восьми заказчиков, общая сумма поставок — 21 млн руб. «Фармстандарт» — поставщик по самому крупному контракту с Мособлмедсервисом на сумму 41,8 млн руб. Как распределятся остальные закупки, пока не известно.

На рынке есть другие поставщики препарата. Согласно конкурсной документации Мособлмедсервиса, препарат к поставке предлагали ООО «Фармейт», его цена 22 тыс. 970 руб. за упаковку, ООО «Хамаль-Фарм», его цена 22 тыс. 850 руб. У «Биотэка» и «Фармстандарта» одинаковая стоимость – 22 тыс. руб. за упаковку.

Фавипиравир зарегистрирован 29 мая 2020 года в рамках Постановления Правительства РФ № 441 от 03.04.2020. Документ регулирует особенности обращения лекарственных средств в условиях угрозы возникновения и ликвидации ЧС. Это первый зарегистрированный препарат, единственное показание которого — COVID-19. Регистрационное удостоверение действует до 1 января 2021 года. Препарат разработан компанией «Кромис», совместным предприятием Российского фонда прямых инвестиций и «ХимРар».

Второй препарат, зарегистрированный по постановлению № 44, Левилимаб разработала компания «Биокад», препарат выпускается под торговым наименованием «Илсира». В госзакупках лекарства пока не было.