Российский препарат для лечения COVID-19 закупят в 19 регионах

Медицинские учреждения 19 регионов закупили или объявили о закупке препарата «Авифавир» (МНН фавипиравир). Общая сумма поставок на 23 июня составила 89,7 млн руб. Стоимость упаковки — 22 тыс. руб.
19 регионов совершили 27 закупок на фавипиравир, следует из данных портала zakupki.gov.ru. Препарат закупается без конкурса, у единственного поставщика. Такая форма закупки обусловлена эпидемией. Поставщики по девяти из 27 аукционов – ООО «Биотэк» и АО «Фармстандарт».
«Биотэк» стал поставщиком для восьми заказчиков, общая сумма поставок — 21 млн руб. «Фармстандарт» — поставщик по самому крупному контракту с Мособлмедсервисом на сумму 41,8 млн руб. Как распределятся остальные закупки, пока не известно.
На рынке есть другие поставщики препарата. Согласно конкурсной документации Мособлмедсервиса, препарат к поставке предлагали ООО «Фармейт», его цена 22 тыс. 970 руб. за упаковку, ООО «Хамаль-Фарм», его цена 22 тыс. 850 руб. У «Биотэка» и «Фармстандарта» одинаковая стоимость – 22 тыс. руб. за упаковку.
Фавипиравир зарегистрирован 29 мая 2020 года в рамках Постановления Правительства РФ № 441 от 03.04.2020. Документ регулирует особенности обращения лекарственных средств в условиях угрозы возникновения и ликвидации ЧС. Это первый зарегистрированный препарат, единственное показание которого — COVID-19. Регистрационное удостоверение действует до 1 января 2021 года. Препарат разработан компанией «Кромис», совместным предприятием Российского фонда прямых инвестиций и «ХимРар».
Второй препарат, зарегистрированный по постановлению № 44, Левилимаб разработала компания «Биокад», препарат выпускается под торговым наименованием «Илсира». В госзакупках лекарства пока не было.
|Закупки фавипиравира по данным на 23 июня 2020 года
|Название медицинского учреждения/госзаказчика
|Регион
|Сумма закупки, тыс. руб.
|Поставщик
|Мособлмедсервис
|Московская область
|41 800
|Фармстандарт
|Свободненская больница
|Амурская область
|17 600
|н/д
|Департамент здравоохранения и соцзащиты Белгородской области
|Белгородская область
|6 600
|Биотэк
|Центральная городская клиническая больница №24
|Свердловская область
|3 300
|Биотэк
|Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница
|Карачаево-Черкесская Республика
|3 300
|Биотэк
|Центральная городская клиническая больница
|Новгородская область
|2 200
|Биотэк
|Костромская областная аптечная база
|Костромская область
|2 200
|Биотэк
|Красноярская межрайонная клиническая больница №20 им. И.С. Берзона
|Красноярский край
|2 200
|н/д
|Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база
|Иркутская область
|2 200
|н/д
|Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи им. Н.С. Карповича
|Красноярский край
|1 760
|Биотэк
|Чукотская окружная больница
|Чукотский автономный округ
|1 100
|Биотэк
|Минздрав Астраханской области
|Астраханская область
|1 100
|н/д
|Окружная клиническая больница
|Ханты-Мансийский автономный округ
|990
|н/д
|Республиканская клиническая больница им. С.В. Каткова
|Республика Мордовия
|550
|н/д
|Рузаевская центральная районная больница
|Республика Мордовия
|550
|н/д
|НИИ — Краевая клиническая больница №1 им. профессора С.В. Очаповского
|Краснодарский край
|440
|Биотэк
|Областная клиническая больница №1
|Тюменская область
|242
|н/д
|Липецкая больница скорой помощи №1
|Липецкая область
|220
|н/д
|Городская больница №6
|Пермский край
|220
|н/д
|Городская клиническая больница им. Симхи Нафтолиевича Гринберга
|Пермский край
|220
|н/д
|Пермская краевая клиническая больница
|Пермский край
|220
|н/д
|Республиканская клиническая больница №5
|Республика Мордовия
|220
|н/д
|Челябинский областной клинический противотуберкулезный диспансер
|Челябинская область
|154
|н/д
|Братская городская больница №5
|Иркутская область
|142,56
|н/д
|Октябрьская центральная районная больница
|Пермский край
|110
|н/д
|Осинская центральная больница
|Пермский край
|55
|н/д
|Клинический кардиологический центр
|Пермский край
|44
|н/д
|Источник: zakupki.gov.ru
Елена Калиновская
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