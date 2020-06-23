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Российский препарат для лечения COVID-19 закупят в 19 регионах

Медицинские учреждения 19 регионов закупили или объявили о закупке препарата «Авифавир» (МНН фавипиравир). Общая сумма поставок на 23 июня составила 89,7 млн руб. Стоимость упаковки — 22 тыс. руб.

19 регионов совершили 27 закупок на фавипиравир, следует из данных портала zakupki.gov.ru. Препарат закупается без конкурса, у единственного поставщика. Такая форма закупки обусловлена эпидемией. Поставщики по девяти из 27 аукционов – ООО «Биотэк» и АО «Фармстандарт».

«Биотэк» стал поставщиком для восьми заказчиков, общая сумма поставок — 21 млн руб. «Фармстандарт» — поставщик по самому крупному контракту с Мособлмедсервисом на сумму 41,8 млн руб. Как распределятся остальные закупки, пока не известно.

На рынке есть другие поставщики препарата. Согласно конкурсной документации Мособлмедсервиса, препарат к поставке предлагали ООО «Фармейт», его цена 22 тыс. 970 руб. за упаковку, ООО «Хамаль-Фарм», его цена 22 тыс. 850 руб. У «Биотэка» и «Фармстандарта» одинаковая стоимость – 22 тыс. руб. за упаковку.

Фавипиравир зарегистрирован 29 мая 2020 года в рамках Постановления Правительства РФ № 441 от 03.04.2020. Документ регулирует особенности обращения лекарственных средств в условиях угрозы возникновения и ликвидации ЧС. Это первый зарегистрированный препарат, единственное показание которого — COVID-19. Регистрационное удостоверение действует до 1 января 2021 года. Препарат разработан компанией «Кромис», совместным предприятием Российского фонда прямых инвестиций и «ХимРар».

Второй препарат, зарегистрированный по постановлению № 44, Левилимаб разработала компания «Биокад», препарат выпускается под торговым наименованием «Илсира». В госзакупках лекарства пока не было.

Закупки фавипиравира по данным на 23 июня 2020 года
Название медицинского учреждения/госзаказчика Регион Сумма закупки, тыс. руб. Поставщик
Мособлмедсервис Московская область 41 800 Фармстандарт
Свободненская больница Амурская область 17 600 н/д
Департамент здравоохранения и соцзащиты Белгородской области Белгородская область 6 600 Биотэк
Центральная городская клиническая больница №24 Свердловская область 3 300 Биотэк
Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница Карачаево-Черкесская Республика 3 300 Биотэк
Центральная городская клиническая больница Новгородская область 2 200 Биотэк
Костромская областная аптечная база Костромская область 2 200 Биотэк
Красноярская межрайонная клиническая больница №20 им. И.С. Берзона Красноярский край 2 200 н/д
Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база Иркутская область 2 200 н/д
Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи им. Н.С. Карповича Красноярский край 1 760 Биотэк
Чукотская окружная больница Чукотский автономный округ 1 100 Биотэк
Минздрав Астраханской области Астраханская область 1 100 н/д
Окружная клиническая больница Ханты-Мансийский автономный округ 990 н/д
Республиканская клиническая больница им. С.В. Каткова Республика Мордовия 550 н/д
Рузаевская центральная районная больница Республика Мордовия 550 н/д
НИИ — Краевая клиническая больница №1 им. профессора С.В. Очаповского Краснодарский край 440 Биотэк
Областная клиническая больница №1 Тюменская область 242 н/д
Липецкая больница скорой помощи №1 Липецкая область 220 н/д
Городская больница №6 Пермский край 220 н/д
Городская клиническая больница им. Симхи Нафтолиевича Гринберга Пермский край 220 н/д
Пермская краевая клиническая больница Пермский край 220 н/д
Республиканская клиническая больница №5 Республика Мордовия 220 н/д
Челябинский областной клинический противотуберкулезный диспансер Челябинская область 154 н/д
Братская городская больница №5 Иркутская область 142,56 н/д
Октябрьская центральная районная больница Пермский край 110 н/д
Осинская центральная больница Пермский край 55 н/д
Клинический кардиологический центр Пермский край 44 н/д
Источник: zakupki.gov.ru

Елена Калиновская
pharmvestnik

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23 июня, 2020 | Просмотров: 41