Заявки на онлайн-торговлю лекарствами подали более половины аптечных сетей

Постановление, регламентирующее выдачу разрешений на дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами, действует более месяца. За это время 66 аптечных организаций уже получили разрешения, еще более 200 заявок находится на рассмотрении. В целом уже 52% сетей подали такие заявки, следует из презентации управляющего партнера ООО «Центр бизнес-технологий» Виктории Кузнецовой, представленной на Omni-pharma 2020.

Каковы перспективы дистанционной торговли лекарствами

Подавляющее большинство крупнейших аптечных сетей уже получили либо подали заявки на дистанционную торговлю лекарствами, также заявил заместитель генерального директора ООО «Иммунотехнологии» Иван Глушков. По его словам, несмотря на скептицизм рынка к прописанным правилам игры, сети быстро отреагировали на возможность освоить новый сегмент.

«Такая активность показывает, что все готовились и ждали принятия закона. Несмотря на многочисленные сомнения, прозвучавшие при выходе документа, регулятор сработал достаточно быстро. Я думаю, что до конца июля основной объем аптечного ритейла получит разрешения», — отметил он.

Толчок к росту сегмента онлайн-торговли придаст новая аудитория, которую начнут привлекать сети и ритейлеры, вышедшие на рынок, уверен Глушков. При этом изменения не произойдут мгновенно. «Потребительские привычки меняются не так быстро, как выдаются разрешения», — подчеркнул он.

По результатам 2019 года, 12% от всех онлайн-заказов 1000 крупнейших магазинов были сделаны в интернет-аптеках. «Их доля по объему онлайн-продаж составила 5%. 2020 год, вероятнее всего, покажет существенный рост в этом направлении», — привела данные Виктория Кузнецова.

Кузнецова также привела данные исследования, основанного на опросе 1000 покупателей безрецептурных препаратов и 209 экспертных интервью с фармацевтами в городах-миллионниках. Согласно ему 42% респондентов хотя бы раз совершали покупку в онлайн-аптеке.

Чаще всего потребители покупают в интернете: витамины (28%), болеутоляющие препараты (15%), средства от насморка (12%). 55% покупателей аптек сообщили, что пользуются услугами онлайн-аптек из-за наиболее выгодных предложений.

Станет ли доставка лекарств популярным направлением

В Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) отмечают, что средний чек онлайн-бронирования лекарств в интернете примерно в четыре раза выше, чем в офлайне, следует из презентации Кузнецовой. «Все же удобнее заказать сразу и много. Средний чек аптеки составляет 400—500 рублей. Средний чек онлайн-аптек составляет от 1,5 до 1,7 тыс. рублей», — пояснила она.

Но это не значит, что онлайн-сегмент является более прибыльным. Как пояснил СЕО сети аптек «Здоровье» (Усть-Лабинск) Василий Слепов, средний чек действительно выше в онлайне, но при этом потребление товара среди покупателей ниже. «Дело в том, что исключаются спонтанные продажи. Если я пойду в супермаркет с конкретным списком покупок, то куплю гораздо меньше», — проводит аналогию Слепов.

По его словам, аптеки рассматривают интернет-ресурсы как дополнительную кассу и способ дополнительных продаж на рынке, который ранее они не охватывали. Но, как отмечает Слепов, сейчас в регионах больших объемов продаж по доставке нет — причиной этому служит высокая цена доставки при небольшом среднем аптечном чеке. «Если доставка теряет профит для покупателя, то она теряет и целесообразность», — резюмирует он.

Возможно ли разрешение онлайн-торговли рецептурными препаратами

Как отметила Кузнецова, онлайн-торговля рецептурными препаратами идет на рынке уже давно, но нелегально. «Понятно, что наш рынок должен работать на законодательной базе, но этого не происходит. В фарме есть ряд игроков, которые отпускают и довозят рецептурку до потребителя, на дом и в офисы. Почему-то никого это не смущает», — рассуждает она.

Что касается легальной доставки рецептурных лекарств, то основные решения по этому вопросу будут приняты тогда, когда станет ясно, произойдет ли вторая волна пандемии, отметил Глушков. «Это будет происходит в самое ближайшее время», — заявил он.

Руслан Мавлиханов

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