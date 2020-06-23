Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей мировой фармотрасли

Наиболее высокооплачиваемыми руководителями в прошедшем году стали топ-менеджеры средних фармкомпаний. Первую строчку рейтинга заняла Мартина Ротблатт – исполнительный директор компании Unites Therapeutics.

Мировые фармкомпании отчитались о результатах за 2019 год, а также представили данные о зарплатах своих топ-менеджеров. На основании этого эксперты издания FiercePharma составили список ТОП-14 самых высокооплачиваемых руководителей биофармацевтических компаний.

Нынешний рейтинг претерпел значительные изменения по сравнению с аналогичным списком за 2018 год. «За бортом» остались лидеры предыдущего ТОП — Стефан Бансель (Moderna Therapeutics), Каре Шульц (Teva), Джон Ойлер (BeiGene) и Лен Шлейфер (Regeneron).

При этом руководители средних фармкомпаний обошли по годовому доходу топ-менеджеров крупнейших представителей отрасли. Так, GlaxoSmithKline, Novartis и Roche в рейтинг за 2019 год не вошли. На лидирующих позициях оказались главным образом управленцы американских фармкомпаний.

Возглавила рейтинг 2019 года Мартина Ротблатт – исполнительный директор компании Unites Therapeutics. В 2018 году она лидировала в ТОП самых высокооплачиваемых женщин — руководителей биофармацевтических компаний.

Анастасия Теслина

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