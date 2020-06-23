Sanofi ожидает одобрения вакцины против COVID-19 в первой половине 2021 года

Sanofi ожидает одобрения двух вакцин-кандидатов против COVID-19 в 2021 году. Одна из них разработана в рамках партнерства с компанией Translate Bio, сумма новой сделки с которой составит более 2 млрд долл.

Французская Sanofi и американская биотехнологическая компания Translate Bio расширят партнерство по разработке вакцин против инфекционных заболеваний, сообщает агентство Reuters.

В 2018 году Translate Bio и Sanofi заключили лицензионное соглашение по разработке иРНК-вакцин для профилактики инфекционных заболеваний. Сейчас компании изучают несколько вакцин-кандидатов против COVID-19 и планируют начать клиническое исследование в последнем квартале 2020 года. Также компании работают над вакцинами против гриппа и других патогенов.

Translate Bio получит предварительную оплату в размере 425 млн долл., 125 млн из которых поступят за счет покупки акций, и в дальнейшем – до 1,9 млрд долл. Соглашение позволит Sanofi получить долю компании в 7,2% и эксклюзивные права на разработку, производство и дистрибуцию по всему миру вакцин, разработанных с использованием технологии Translate Bio.

Sanofi надеется приступить к клиническим исследованиям иРНК-вакцины против COVID-19 к концу года и в случае успешных результатов получить одобрение регуляторов во второй половине 2021 года.

В данный момент компания также работает над другим кандидатом против коронавирусной инфекции – рекомбинантной вакциной, которая использует адъювант, разработанный британской GlaxoSmithKline. Клинические исследования этого препарата начнутся в сентябре, а одобрения компании ожидают уже в первой половине 2021 года.

Производственные мощности позволят ежегодно поставлять до 1 млрд доз рекомбинантной вакцины и 360 млн доз иРНК-вакцины, заявила Sanofi.

Анастасия Теслина

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