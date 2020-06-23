Минздрав возобновил применение индийского препарата от ВИЧ

Минздав возобновил применение индийского препарата «Ритонавир», обращение которого было приостановлено с 30 апреля. Минпромторг объяснял, что это решение было вызвано отсутствием у производителя документов, подтверждающих соответствие качества препарата необходимым требованиям.

Министерство здравоохранения возобновило обращение антиретровирусного препарата «Ритонавир» производства компании Lok-Beta Pharmaceuticals Pvt. Ltd. (Индия). Приказ министерства опубликован в Государственном реестре лекарственных средств.

Применение препарата было приостановлено с 30 апреля. Соответствующее решение Минздрав принял на основании письма Минпромторга, который в свою очередь пояснил, что у производителя отсутствовали документы, подтверждающие соответствие качества «Ритонавира» требованиям, установленным при его государственной регистрации в России.

При этом в марте Минздрав заключил госконтракт на закупку около 855 тыс. упаковок «Ритонавира», половину которых должен был составить препарат компании Lok-Beta Pharmaceuticals Pvt. Ltd. Еще 50% поставки составлял препарат производства АО «Фармасинтез» с торговым наименованием «Ретвисет». Однако в пресс-службе «Фармасинтеза» сообщали, что компания сможет поставить препарат по контракту в полном объеме.

Кроме того, после приостановки обращения «Ритонавира» у некоторых медучреждений возникли проблемы из-за того, что они не могли использовать уже закупленные упаковки препарата. Так, например, по данным ГКУЗ ПК «Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», этот препарат используют для лечения 1 665 ВИЧ-инфицированных пациентов Пермского края.

Маргарита Грошева

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