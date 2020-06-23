Госдума приняла во втором чтении поправки о маркировке и федеральном регистре льготников

В Госдуме во втором чтении рассмотрели законопроект о создании федерального регистра пациентов-льготников. В документ включили поправку, согласно которой правительство сможет устанавливать особые правила ввода в оборот немаркированных препаратов, произведенных с июля до октября этого года.

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания». В обновленном тексте законопроекта также одобрена поправка, касающаяся введения маркировки лекарственных препаратов.

В соответствие с поправкой, правительство сможет устанавливать особый порядок ввода в оборот немаркированных препаратов, произведенных в период с 1 июля 2020 года по 1 октября 2020 года. К тому же, до 1 января 2021 года будет разрешено ввозить на территорию России немаркированные лекарственные средства, произведенные за границей до 1 октября 2020 года. Порядок ввоза таких препаратов также будет определять правительство. Однако эта норма не будет касаться препаратов, предназначенных для больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после трансплантации органов или тканей.

Сам законопроект предполагает создание Федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарствами, медизделиями и лечебным питанием. В пояснительной записке к документу утверждается, что такой регистр позволит обеспечить автоматизированный анализ фактического льготного лекарственного обеспечения, анализ остатков препаратов в медицинских и аптечных организациях, а также позволит точнее прогнозировать потребности граждан.

«Мы ликвидировали разнообразность списков и теперь у нас будет единый список жизненно важных препаратов по федеральным льготам. Я думаю, это историческое изменение в части обеспечения льготников за счет федерального бюджета», — прокомментировал нововведения член Комитета по охране здоровья Александр Петров на заседании Госдумы 23 июня.

Фото: duma.gov.ru

Маргарита Грошева

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