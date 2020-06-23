Доходы большинства медпредставителей в США могут снизиться из-за пандемии

По данным опроса американского портала MedReps, большинство (81%) специалистов по медицинским продажам в США опасаются, что ситуация с пандемией COVID-19 негативно скажется на уровне их заработка. Половина респондентов ожидают, что в 2020 году заработают меньше, чем в 2019.
До недавнего времени специалисты по продажам лекарственных препаратов и медтехники были уверены в стабильности своих доходов. В последние десять лет доходы только росли – в среднем на 7% в год. В минувшем году средний совокупный заработок в сфере медицинских продаж достиг 168,899 тыс. долл. США (базовая часть зарплаты – 99,369 тыс. долл.)
Однако из-за кризиса, вызванного пандемией, зарплатные ожидания сотрудников компаний стали более пессимистичными. Таков один из выводов ежегодного обзора зарплат в сфере медицинских продаж MedReps.
Где больше платят
По данным исследования, большинство опрошенных специалистов по медицинским продажам работают в компаниях-производителях, получая среднюю общую компенсацию в размере 178 тыс. долл. США. Крупные и средние компании-производители платят своим сотрудникам гораздо больше, чем иные типы работодателей. Даже в мелких фирмах-производителях заработки выше, чем у дистрибьюторов и поставщиков услуг.
Самые высокие заработки в сегменте продаж биотехнологических препаратов: общая компенсация – 198,282 тыс. долл. США, базовая зарплата – 134,388 тыс. долл. Сектор биотехнологий также показал самый большой рост дохода сотрудников за год (11%). На втором месте специалисты по продажам медицинских изделий: совокупный доход – 180,865 тыс. долл., рост за год на 9%. В числе самых высокооплачиваемых профессионалов также специалисты по продажам информационных технологий и диагностической визуализации в сфере здравоохранения.
Прибыльные продукты
Наиболее прибыльной для медпредставителей является работа с продуктами для отделений хирургии. Здесь более низкие базовые оклады, зато можно заработать больше комиссионных, чем в продвижении других продуктов. Особенно высокими заработками могут похвастать те, кто работает в продажах продуктов для Cath Lab (лабораторий катетеризации сердца): общая компенсация – 209,361 тыс. долл. США.
Гендерное неравенство
Авторы исследования отмечают признаки гендерного неравенства на рынке медицинских продаж. Средний доход женщин составляет 80% от дохода мужчин. Одним из факторов, влияющих на общее среднее значение дохода женщин, является низкая представленность в топ-менеджменте компаний, указывают эксперты. Бизнес-леди занимают всего 16% высших управленческих должностей.
Как и в предыдущие годы, большинство участников опроса Medreps – белые мужчины. У них более высокий средний доход, чем у представителей других этнических групп, выяснили авторы исследования.
Ожидания
В ходе опроса участникам задали вопрос, как повлияет пандемия на их доходы. Большинство респондентов (81%) сообщили о негативных ожиданиях. Причины возможного снижения заработка связаны со снижением визитной активности. Многие медпредставители признались, что из-за ситуации с пандемией не могут посещать больницы и кабинеты врачей. На потенциал продаж ряда продуктов влияет также тот факт, что клиники отменяют плановые операции или меняют приоритеты деятельности.
По мнению некоторых участников опроса (9%), ситуация с COVID-19 позитивно скажется на уровне их заработка. В первую очередь речь идет о тех, кто работает в компаниях, продающих СИЗ, респираторы или системы лабораторного тестирования.
Доходы специалистов по продажам на медицинском рынке США (в тыс. долл. США)
|Категория персонала
|Средний базовый оклад
|Средний размер бонусов
|Медпредставители
|91,3
|77,0
|Региональные менеджеры
|136,4
|93,0
|Директора по продажам
|160,7
|100,2
Источник: MedReps
Наталья Маскина
pharmvestnik