Доходы большинства медпредставителей в США могут снизиться из-за пандемии

До недавнего времени специалисты по продажам лекарственных препаратов и медтехники были уверены в стабильности своих доходов. В последние десять лет доходы только росли – в среднем на 7% в год. В минувшем году средний совокупный заработок в сфере медицинских продаж достиг 168,899 тыс. долл. США (базовая часть зарплаты – 99,369 тыс. долл.)

Однако из-за кризиса, вызванного пандемией, зарплатные ожидания сотрудников компаний стали более пессимистичными. Таков один из выводов ежегодного обзора зарплат в сфере медицинских продаж MedReps.

Где больше платят

По данным исследования, большинство опрошенных специалистов по медицинским продажам работают в компаниях-производителях, получая среднюю общую компенсацию в размере 178 тыс. долл. США. Крупные и средние компании-производители платят своим сотрудникам гораздо больше, чем иные типы работодателей. Даже в мелких фирмах-производителях заработки выше, чем у дистрибьюторов и поставщиков услуг.

Самые высокие заработки в сегменте продаж биотехнологических препаратов: общая компенсация – 198,282 тыс. долл. США, базовая зарплата – 134,388 тыс. долл. Сектор биотехнологий также показал самый большой рост дохода сотрудников за год (11%). На втором месте специалисты по продажам медицинских изделий: совокупный доход – 180,865 тыс. долл., рост за год на 9%. В числе самых высокооплачиваемых профессионалов также специалисты по продажам информационных технологий и диагностической визуализации в сфере здравоохранения.

Прибыльные продукты

Наиболее прибыльной для медпредставителей является работа с продуктами для отделений хирургии. Здесь более низкие базовые оклады, зато можно заработать больше комиссионных, чем в продвижении других продуктов. Особенно высокими заработками могут похвастать те, кто работает в продажах продуктов для Cath Lab (лабораторий катетеризации сердца): общая компенсация – 209,361 тыс. долл. США.

Гендерное неравенство

Авторы исследования отмечают признаки гендерного неравенства на рынке медицинских продаж. Средний доход женщин составляет 80% от дохода мужчин. Одним из факторов, влияющих на общее среднее значение дохода женщин, является низкая представленность в топ-менеджменте компаний, указывают эксперты. Бизнес-леди занимают всего 16% высших управленческих должностей.

Как и в предыдущие годы, большинство участников опроса Medreps – белые мужчины. У них более высокий средний доход, чем у представителей других этнических групп, выяснили авторы исследования.

Ожидания

В ходе опроса участникам задали вопрос, как повлияет пандемия на их доходы. Большинство респондентов (81%) сообщили о негативных ожиданиях. Причины возможного снижения заработка связаны со снижением визитной активности. Многие медпредставители признались, что из-за ситуации с пандемией не могут посещать больницы и кабинеты врачей. На потенциал продаж ряда продуктов влияет также тот факт, что клиники отменяют плановые операции или меняют приоритеты деятельности.

По мнению некоторых участников опроса (9%), ситуация с COVID-19 позитивно скажется на уровне их заработка. В первую очередь речь идет о тех, кто работает в компаниях, продающих СИЗ, респираторы или системы лабораторного тестирования.

Доходы специалистов по продажам на медицинском рынке США (в тыс. долл. США)

Категория персонала Средний базовый оклад Средний размер бонусов Медпредставители 91,3 77,0 Региональные менеджеры 136,4 93,0 Директора по продажам 160,7 100,2

Источник: MedReps

Наталья Маскина

pharmvestnik