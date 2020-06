Аптеки сообщили о дефиците противоклещевого иммуноглобулина в Башкортостане NC Logistic запустил в серийное производство инновационное оборудование » Merck сообщила об успешных результатах исследований пневмококковой вакцины в III фазе Merck & Co объявила о положительных результатах двух исследований поздней фазы своей пневмококковой вакцины V114. Компания обсуждает с регуляторами разных стран возможную регистрацию препарата. Американская компания Merck & Co Inc (за пределами США и Канады известная как MSD) сообщила о том, что 15-валентная пневмококковая вакцина-кандидат достигла целей в двух клинических исследованиях III фазы, пишет Fierce Pharma. Препарат исследовался в определенных возрастных группах. В первом исследовании вакцину V114 применяли у ВИЧ-инфицированных пациентов 18 лет и старше. Исследователи зафиксировали иммунный ответ против всех 15 серотипов, включенных в препарат. Другое испытание включало пациентов от 50 лет, которые также получали четырехвалентную противогриппозную вакцину. Данное исследование показало, что эти вакцины могут применяться одновременно, сообщила компания. Два представленных исследования являются частью запланированных 16 испытаний поздней фазы у различных выборок пациентов. Одновременно Merck уже обсуждает с регуляторами США и других стран возможную регистрацию вакцины. В марте компания Pfizer также сообщила о положительных результатах исследования III фазы своей 20-валентной пневмококковой вакцины. Организация надеется на подачу заявки в FDA уже в этом году. Анастасия Теслина

