Аптеки сообщили о дефиците противоклещевого иммуноглобулина в Башкортостане

В Республике Башкортостан сохраняется дефицит иммуноглобулина человека против клещевого энцефалита. Об этом «ФВ» сообщила генеральный директор аптечной сети «Фармленд» Аделя Кальметьева.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, по состоянию на 16 июня в медицинские организации с укусами клещей обратились 7011 человек, в том числе 2752 ребенка. В прошлом году за аналогичный период число обративших в больницы по этой причине составляло 6 220 человек, включая 2233 ребенка.

При этом, как сообщила Кальметьева, медицинские организации, оказывающие экстренную иммунопрофилактику против клещевого вирусного энцефалита в Башкортостане, не обеспечены достаточным количеством иммуноглобулина. «При обращении граждан, пострадавших от укуса, но не сохранивших самого клеща (или неправильно его извлекших), медики вынуждены направлять их в аптеки для самостоятельного приобретения необходимого препарата», – сказала она. Однако Кальметьева отметила, что в аптеках этот препарат отсутствует с апреля этого года.

В связи с этим «Фармленд» 29 мая направил письма в АО «НПО «Микроген», ООО «Урал Развитие», ООО «Эпидбиомед-Импэкс», ЗАО «Медсервис-Регион», ГБУЗ «ЧОСПК», ГБУЗ СО «ОСПК» с запросом о возможности поставки препарата иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита в ампулах – не менее 1000 упаковок по 10 ампул.

В ответ на запрос НПО «Микроген» сообщил, что в мае 2020 года для нужд Министерства здравоохранения Республики Башкортостан было выделено 300 упаковок препарата. При этом в настоящий момент препарат отсутствует на складе, однако предприятие сообщило о готовности выделить 50 упаковок препарата в третьей декаде июня.

В ГБУЗ СО «Областная станция переливания крови «Фармленду» ответили, что препарат находится в процессе сертификации и отсутствует на складе. В ГБУЗ «Челябинская областная станция переливания крови» в свою очередь пояснили, что осуществляют отгрузки только в медицинские организации системы здравоохранения Челябинской области.

Согласно данным аналитической компании AlphaRM, в основном продажи иммуноглобулина человека против клещевого энцефалита осуществляются через госзакупки (см. рисунок 1), однако в пресс-службе «Фармленда» пояснили, что Урал и Поволжье – эндемичные по клещевому энцефалиту районы, поэтому в аптеках также появляется спрос на этот препарат.

«В прошлом году в медучреждениях тоже была нехватка, пациентов также направляли в аптеки. Но мы могли удовлетворить запросы клиентов, поэтому не было угрозы жизни населения. В этом году спрос вырос значительно», – отметили в «Фармленде». В пресс-службе также уточнили, что практически каждый десятый клиент аптеки спрашивает про противоклещевой иммуноглобулин. «В связи с эпидемией и закрытыми границами люди отдыхают в России и больше подвергаются опасности укусов клещей», – объяснили там.

По информации «Фармленда», за прошлый года в аптеках сети было продано 700 упаковок препарата по 10 ампул, в этом году – 389 упаковок.

Согласно данным zakupki.gov.ru, с начала года по 23 июня завершено 155 закупок иммуноглобулина против клещевого энцефалита, из них на 120 не было подано ни одной заявки, поставщики нашлись в рамках 35 закупок.

Рисунок 1

Источник: AlphaRM

Рисунок 2

Источник: AlphaRM

Вероника Догузова

Маргарита Грошева

pharmvestnik