Gilead будет исследовать ингаляционную форму remdesivir

Компания-производитель приступит к исследованию новой версии противовирусного препарата remdesivir, который ранее показал активность при коронавирусной инфекции. В отличие от уже известной инъекционной формы она имеет потенциал применения на более ранних стадиях заболевания.

Американская фармкомпания Gilead Sciences получила разрешение от FDA на проведение исследования первой фазы ингаляционной версии remdesivir, пишет Fierce Pharma со ссылкой на открытое письмо главы организации. Сейчас инъекционная форма препарата разрешена в США для применения при тяжелом течении COVID-19 исключительно в больницах.

Ингаляционная форма remdesivir будет применяться с помощью небулайзера, что потенциально позволит использовать его вне стационаров и на более ранних стадиях заболевания, указывается в сообщении.

Пока положительные результаты исследований remdesivir ограничиваются госпитализированными пациентами. Однако препарат показал наилучшие результаты у участников, которые не находятся на искусственной вентиляции, поэтому дальнейшие исследования при более ранней стадии заболевания могут быть обоснованы, отмечается в письме.

Одновременно с этим Gilead продолжает налаживать поставки препарата и планирует в этом году произвести до 2 млн курсов remdesivir. Согласно письму, компания уже заключила лицензионные соглашения с девятью производителями дженериков.

Ранее Gilead сообщала, что начнет набор пациентов детского возраста в клиническое испытание remdesivir при умеренных и тяжелых проявлениях COVID-19, которое пройдет в более чем 30 центрах в США и Европе.

Анастасия Теслина

pharmvestnik