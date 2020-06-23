«Ростех» и Marathon Group создадут научный центр по разработке вакцин Gilead будет исследовать ингаляционную форму remdesivir » Росздравнадзор утвердил формы актов о проведении контрольной закупки лекарств и медизделий Росздравнадзор утвердил типовые формы актов контрольной закупки товаров (работ, услуг), используемых ведомством и его территориальными органами в процессе осуществления контрольно-надзорной деятельности. Минюст 19 июня зарегистрировал Приказ Росздравнадзора № 1143 от 18.02.2020 «Об утверждении типовых форм Актов о проведении контрольной закупки товаров». Документ размещен на портале pravo.gov.ru. Приказом утверждены: – типовая форма Акта о проведении контрольной закупки товаров (работ, услуг); – типовая форма Акта о проведении дистанционной контрольной закупки товаров (работ, услуг). Акты используются при проверке соблюдения правил розничной продажи, правил отпуска и запрета продажи фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарств и медизделий. Елена Сидорова

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