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Росздравнадзор утвердил формы актов о проведении контрольной закупки лекарств и медизделий

Росздравнадзор утвердил типовые формы актов контрольной закупки товаров (работ, услуг), используемых ведомством и его территориальными органами в процессе осуществления контрольно-надзорной деятельности.

Минюст 19 июня зарегистрировал Приказ Росздравнадзора № 1143 от 18.02.2020 «Об утверждении типовых форм Актов о проведении контрольной закупки товаров». Документ размещен на портале pravo.gov.ru.

Приказом утверждены:

– типовая форма Акта о проведении контрольной закупки товаров (работ, услуг);

– типовая форма Акта о проведении дистанционной контрольной закупки товаров (работ, услуг).

Акты используются при проверке соблюдения правил розничной продажи, правил отпуска и запрета продажи фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарств и медизделий.

Елена Сидорова
pharmvestnik

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23 июня, 2020 | Просмотров: 46