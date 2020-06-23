«Ростех» и Marathon Group создадут научный центр по разработке вакцин

На базе завода «ФОРТ» в Рязанской области в ноябре 2020 года планируется открыть научно-исследовательский центр для разработки вакцин.

Биофармацевтическое предприятие «ФОРТ» – совместный актив холдинга «Нацимбио» Госкорпорации «Ростех» и компании Marathon Group – откроет научно-исследовательский центр для разработки вакцин. Специализированный комплекс планируется ввести в эксплуатацию в ноябре 2020 года. Об этом говорится в пресс-релизе Госкорпорации.

Научно-исследовательский центр построят на базе завода «ФОРТ» в Рязанской области. С 2021 года на его базе планируется запустить участок для производства пилотных серий новых вакцин с последующим масштабированием производства.

Центр будет состоять из четырех лабораторий: клеточных технологий, микробиологической, вирусологической и ПЦР-лаборатории. Общая площадь комплекса более 1000 квадратных метров.

Инвестиции в проект составят более 400 млн руб., отметил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

«В фокусе нашего внимания разработка живых вирусных вакцин, а также вакцин для профилактики гриппа на основе клеточных технологий. Кроме того, в результате запуска научного центра будет создано 65 новых рабочих мест», – подчеркнул генеральный директор «ФОРТ» Павел Вандышев.

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