Иван Глушков назначен заместителем гендиректора компании Сбербанка «Ростех» и Marathon Group создадут научный центр по разработке вакцин » Ученые изучили противовирусную активность «Кагоцела» в отношении SARS-CoV-2 Специалисты здравоохранения во всем мире продолжают поиск лекарств, направленных на подавление репродукции вируса SARS-CoV-2. В фокусе ученых находятся как разработки новых препаратов, так и дополнительные исследования, связанные с изучением свойств уже известных противовирусных средств. Активная научно-исследовательская деятельность в этом направлении ведется и в России. Одно из исследований было посвящено изучению противовирусной активности «Кагоцела» в отношении штамма SARS-CoV-2 в экспериментах in vitro. Успеть в срок Сегодня называются разные сроки создания, испытания и промышленного внедрения эффективной вакцины, но эксперты здравоохранения сходятся на том, что процесс этот, даже с учетом ускоренных процедур, займет немало времени. «Сейчас в России в нескольких научных центрах ведутся такие разработки, – рассказывает доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела иммунологии ФГБУ НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Владимир Нестеренко. – Это, например, ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» и НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Но все они прогнозируют появление вакцины не раньше осени, даже учитывая, что сейчас все работают в интенсивном режиме. Да и сам процесс вакцинации тоже в одночасье не произойдет и займет 6–9 месяцев». При этом важно понимать, что вакцина – средство профилактики, а лечить пациентов с COVID-19 разной степени тяжести нужно сейчас. Поэтому на поиск лекарственных средств от этого вируса сегодня возлагаются особые надежды. Но их создание – процесс еще более дорогой и длительный по сравнению с разработкой вакцины. В ситуации, когда алгоритм профилактики и лечения коронавирусной инфекции находится в стадии проработки, до постановки диагноза в терапии могут применяться, в том числе, комбинации противовирусных лекарств, опробованные на штаммах ОРВИ. При этом могут назначаться индукторы интерферонов [1, 2]. «Это группа препаратов, которые работают с системой врожденного иммунитета человека: помогают клеткам вырабатывать специальные белки – интерфероны – которые препятствуют размножению вируса и его распространению в другие клетки, – поясняет профессор Нестеренко. – Причем эта система активна против самых разных вирусов». В поисках доказательств Соответствующее исследование было проведено в ФГБУ «48 Центральный научно-исследовательский институт» («48 ЦНИИ») Министерства обороны Российской Федерации. Оно проводилось с использованием пандемического штамма SARS-CoV-2, полученного в 2020 году из ФГБУ ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора и хранившегося в специализированной коллекции ФГБУ «48 ЦНИИ» Минобороны России. Биологическую активность «Кагоцела» оценивали титрованием вируссодержащей суспензии в культуре клеток Vero C1008 по цитопатическому действию вируса. Оценка противовирусных экспериментальных субстанций осуществлена в соответствии с рекомендациями ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России [3]. Работа на перспективу Результаты изучения токсичности субстанции «Кагоцела» для культуры клеток Vero C1008 выявили, что данное соединение в концентрации 10 000 мкг/мл не вызывает деструкцию монослоя и разрушение клеток. В отношении противовирусной активности через 24 часа инкубирования после инфицирования клеток при внесении препарата цитопатический эффект вируса не был выявлен. В контрольной группе клеток деструкцию монослоя наблюдали в 50% случаях. Даже при 10-кратном увеличении дозы инфицирования «Кагоцел» подавлял цитопатическую активность вируса SARS-CoV-2 [4]. Авторы исследования приходят к выводу, что «препарат «Кагоцел» подавляет размножение нового коронавируса in vitro» и является одним из перспективных лекарственных препаратов в отношении COVID-19. Результаты исследования прокомментировал Владимир Нестеренко. «Это очень обнадеживающие данные, которые позволяют в ближайшее время перейти к следующей стадии исследований – клиническим испытаниям – для того, чтобы получить подтверждение этого противовирусного эффекта уже в организме человека, у реальных пациентов», – отметил он. В компании «Ниармедик» сообщили, что для получения подтверждения противовирусной активности «Кагоцела» в отношении пандемического штамма SARS-CoV-2 на пациентах в ближайшее время будут проведены клинические исследования. Если они пройдут успешно, российский препарат сможет пополнить число союзников врачей в ежедневной борьбе с эпидемией. Результаты исследований in vitro опубликованы в научном рецензируемом журнале «Антибиотики и химиотерапия» (2020, 65; №3–4) в июне 2020 года. 1. Сологуб Т.В., Цветков В.В. Кагоцел в терапии гриппа и острых респираторных вирусных инфекций: анализ и систематизация данных по результатам доклинических и клинических исследований // Терапевтический архив. 2017. Т. 89. № 8. С. 113–119.

2. Borovskaya T. G. Preclinical and clinical evidence of safety of antiviral drug with immunomodulatory activity. Serbian Journal of Experimental and Clinical Research 2018; 3 (19): 271–276.

3. Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. Часть 1/ Под ред. Миронова А.Н. М.: Гриф и К. 2012. — 944 с.

4. Логинова С.Я., Щукина В.Н., Савенко С.В., Борисевич С.В. Противовирусная активность препарата «Кагоцел» in vitro в отношении SARS-CoV-2 // Антибиотики и химиотерапия. 2020. Т. 65. №3–4. С. 4. Источник: Ниармедик pharmvestnik