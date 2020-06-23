Иван Глушков назначен заместителем гендиректора компании Сбербанка

Иван Глушков занял должность замгендиректора компании Сбербанка ООО «Иммунотехнологии». Ее гендиректор — Дмитрий Ефимов, который работал в STADA вместе с Глушковым более 10 лет.

Иван Глушков занял должность заместителя генерального директора ООО «Иммунотехнологии», 100% которого принадлежат Сбербанку. Об этом «ФВ» рассказали два собеседника на фармацевтическом рынке. Глушков от комментариев отказался, но позже опубликовал пост о переходе в компанию в Facebook.

До этого Глушков более 15 лет работал в холдинге STADA CIS. Он ушел с должности директора департамента внешних связей STADA в России. О своем уходе из компании он сообщил 12 июня в социальной сети Facebook. Юридически его последним днем в компании было 22 июня, уточнил Глушков «ФВ».

ООО «Иммунотехнологии» было зарегистрировано 15 мая 2020 года. Согласно данным СПАРК, деятельностью компании являются научные разработки, производство фармсубстанций и готовых лекарств, а также оптовая торговля фармацевтической продукцией. Уставный капитал — 50 млн руб.

Генеральным директором компании был назначен Дмитрий Ефимов — бывший генеральный директор АО «Нижфарм» и старший вице-президент STADA CIS. Ефимов и Глушков вместе работали в STADA CIS более 10 лет.

Маргарита Грошева

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